Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı Vezirköprü'de

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda heyecan Samsun Vezirköprü'de devam ediyor.

Petlas açıklamasına göre, yarışa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlama programı kapsamında 13 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda start verilecek.

14 Mayıs Cumartesi günü 10.30-16.30 saatlerinde Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda belirlenen mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, 15 Mayıs Pazar günü de 10.30-14.30 saatlerinde Vezirköprü İncesu Mevkii'nde yer alan seyirci etabını 3 kez geçerek çetin mücadeleye devam edecek.

"Şampiyona ile AR-GE gücümüzü daha da ileriye taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Offroad Şampiyonası'nın sponsorluğunu üstlenmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporuna 2021 yılında vermiş olduğumuz sponsorluk desteğini, 2022 itibarı ile 3 yıl daha uzattık. Geçen yılın rekabet dozu yüksek şampiyonasında, yurdun dört bir yanında müsabıklara ve heyecana eşlik ettik.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğimizi daha da güçlendirmekten, Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3 yıl boyunca ismimizle anılacak olmasından gurur duyuyoruz. Türkiye'de lideri olduğumuz AR-GE çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. AR-GE gücümüzü daha da ileriye taşıyan Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlama programına dahil edilmesi de bizi ayrıca gururlandırdı."