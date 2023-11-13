Of Belediyesi Personelinin Maaş Kartları TROY'a Taşınıyor

Trabzon'da Of Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İsrail zulmüne karşı boykotlara devam ettiklerini belirtti ve Halk Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda personelin kartlarının TROY kart sistemine geçirilmesi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzon'da Of Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail zulmüne karşı boykotlara devam ettiklerini belirtti.

Sarıalioğlu, "Of Belediyesi ailesi olarak Halk Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, mesai arkadaşlarımızın tüm kartlarının, yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi için anlaşmalarımızı sağladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.