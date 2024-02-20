OEDAŞ, Afet Durumunda Operasyonel Faaliyetlerini Sürdürmek İçin Yaşam Konteynerleri Aldı

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) başta deprem olmak üzere her türlü olası afette operasyonel faaliyetlerini aralıksız sürdürmek için yaşam konteynerleri aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illeri birinci veya ikinci derece deprem kuşağında olan OEDAŞ, Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki Sultandere Mahallesi'ndeki ana ambarında bulunan 20 konteyner ile afet durumunda sahada çalışacak ekiplerinin yaşam ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Konteynerler sayesinde çalışanlarının şehirdeki olası kesintilere daha hızlı bir şekilde müdahale etmesini sağlamayı amaçlayan şirket, bunların yanı sıra afet durumundaki olası kesintilerde şehrin enerji ihtiyacını karşılamak üzere üç adet 100 kilovolt-amper (kVA), dört adet 400 kVA ve bir adet 1000 kVA orta gerilim elektrik hatlarını besleyen toplam sekiz jeneratör ve enerji olmayan bölgelerde aydınlatma sağlayan yedi adet ışık kulesini de envanterine ekledi.

Söz konusu araçlar OEDAŞ'ın hizmet verdiği diğer illerde yaşanabilecek bir afet durumunda hızla o bölgeye taşınacak. Böylece o ilde yaşam konteynerleri kurulmuş olsa dahi konteyner ve diğer ekipmanların sayısı artırılmış olacak. Bununla birlikte engebeli ve ormanlık alanlardaki elektrik arızalarının tespiti için kullanılan dronlar da afet bölgesindeki çalışmalarda kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, ilki Eskişehir'de envantere katılan yaşam konteynerlerinin ilerleyen dönemlerde Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak için de alınacağını ifade etti.

Yalçın, olası bir afet durumunda çalışanlarının can güvenliğini sağlarken operasyonel faaliyetlerine de devam etmek üzere afet senaryoları üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük bir depremde yıkılan direkler dolayısıyla kesintiler yaşanabilir veya bazı bölgelerde güvenliği sağlamak adına kesinti yapılması gerekebilir. İşte bu anlarda OEDAŞ olarak bölge halkının yanında olmak, faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmek için önlemlerimizi alıyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyacı olmadığı zaman bu konteynerleri vatandaşların kullanımına da sunabiliriz. Diğer taraftan çalışanlarımıza afetlere yönelik eğitimler düzenleme ve acil durum tatbikatları yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1048 çalışanımız, toplam 82 saat süren 41 adet acil durum tatbikatına katıldı. Mevzuat gereği çalışanlarımızın yüzde 10'unun ilk yardımcı sertifikası olması yeterliyken şirketimizde bu oran yüzde 70 seviyesinde. Umuyoruz bölgemiz ve ülkemiz böylesine yıkıcı afetleri bir daha yaşamaz. Ancak biz her koşula hazırlıklı olmak durumundayız."