OECD Ülkelerine Göçte Düşüş, Sığınma Başvurularında Rekor Artış

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelere yapılan yeni kalıcı göç üç yıl süren güçlü artışın ardından geçen yıl yüzde 4 geriledi ancak yeni sığınma başvuruları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

OECD, Uluslararası Göç Görünümü 2025 Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 2023'e göre kalıcı göç Yeni Zelanda'da yüzde 56 ve İngiltere'de yüzde 41 azaldı. Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Kore, Litvanya, Norveç, Slovenya, Slovakya ve İsveç'te de yüzde 10'dan fazla düşüş kaydedildi.

Buna karşılık, 2024'te ABD'ye kalıcı göç önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Çekya, İrlanda ve Japonya'ya göçte de yüzde 5'i aşan artışlar görüldü.

Aile birleşimi, OECD ülkelerine yapılan kalıcı göçün başlıca nedeni olmaya devam ederken iş gücü göçü geriledi.

Böylece, OECD ülkelerine toplam yeni kalıcı göç geçen yıl 2023'e göre yüzde 4 azaldı. Ancak bu dönemde görülen 6,2 milyon yeni göçmen 2019'daki seviyenin yüzde 15 üzerinde seyrediyor.

OECD ülkelerinde vatandaşlık edinimi 2024'te 3 milyona yaklaşarak tarihi seviyeyi gördü. Almanya 290 bin ve İngiltere 270 bin bin yabancıya vatandaşlık verdi. Bu, her iki ülke için de rekor anlamına geliyor.

OECD ülkelerine yönelik yeni sığınmacı başvurularının sayısı 2024'te artmaya devam etti ve OECD genelinde 3,1 milyon yeni sığınma başvurusuyla tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.

Yeni sığınma başvuruları geçen yıl 2023'e göre yüzde 13 arttı. Başlıca başvuru sahibi ülkeler Venezuela, Kolombiya ve Suriye oldu.

Türkiye'ye yeni sığınma başvuruları bu dönemde yüzde 53 geriledi.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, rapora ilişkin değerlendirmesinde, OECD ülkelerine yönelik göç akışlarının iş gücü açıklarının giderilmesine yardımcı olduğunu ve OECD ekonomilerinin dayanıklılığını desteklediğini belirterek, "Bu süreçte kamu hizmetleri üzerindeki baskıları yönetmek ve yeni gelenlerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak için etkili göç politikalarına ihtiyaç var. Göçmenlerin yerli doğumlulara kıyasla yaşadığı yüksek gelir farkları, yabancı niteliklerin değerlendirilmesi ve tanınmasının hızlandırılmasının yanı sıra dil edinimi, iş arayışı ve beceri geliştirmeyi destekleyen politikaların optimize edilmesinin önemini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.