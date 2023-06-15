OECD raporu: Son 10 yılda göçmenlerin eğitim seviyesi arttı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), son 10 yılda OECD üyesi ülkelerde yaşayan göçmenlerin eğitim seviyesinde artış olduğunu bildirdi. Rapora göre, göçmenlerin eğitim seviyeleri o ülke vatandaşı akranlarına göre daha geride kalsa da 2020 öncesine göre bu konuda entegrasyon çalışmalarıyla ilerleme kaydedildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), son 10 yılda OECD üyesi ülkelerde yaşayan göçmenlerin eğitim seviyesinde artış olduğunu bildirdi.

OECD, "2023 Göçmen Entegrasyonu Göstergeleri" başlığıyla yayımladığı raporda, üye ülkelerde bulunan göçmenlerin entegrasyon sürecini inceledi.

Rapora göre, OECD üyesi ülkelere gelen göçmenlerin sayısı son 10 yılda yüzde 20 artarak 141 milyona ulaştı.

Göçmenlerin eğitim seviyeleri o ülke vatandaşı akranlarına göre daha geride kalsa da 2020 öncesine göre bu konuda entegrasyon çalışmalarıyla ilerleme kaydedildi.

Daha önce göçmenlerin çocukları arasında ilkokuldan sonra eğitime devam etme oranı yüzde 25 seviyesindeyken, bu rakam 2020'de yüzde 50'ye ulaştı.

Öte yandan, entegrasyonun bir parçası olan dil öğrenme konusunda ise 10 yıl ve üzeri süredir OECD üyesi ülkelerde yaşayan göçmenlerin yüzde 70'inin ülkede kullanılan dili çok iyi derecede öğrendiği, daha kısa süredir ülkede bulunanların ise yüzde 40'ının dilde yeterliliğe ulaştığı belirlendi.

Göçmenlerin istihdam seviyesi ve çocuklarının okullardaki başarı oranı da 10 yıl öncesine göre artış gösterdi.

Okul öncesi eğitim alan göçmen çocuklar yerli çocukların seviyesini yakalamaya başladı.