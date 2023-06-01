OECD raporu: İsrail iklim hedeflerine ilerlemiyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in iklim hedefleri doğrultusunda ilerlemediği belirtildi. Ülkenin son on yılda sergilediği çevre performansı değerlendirildi.

KUDÜS, 1 Haziran (Xinhua) -- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir raporda, İsrail'in iklim hedefleri doğrultusunda ilerlemediği belirtildi.

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı ve OECD'nin Kudüs'te düzenlediği ortak etkinlikte sunulan raporda, ülkenin son on yılda sergilediği çevre performansı değerlendirildi.

İsrail hükümeti 2050 yılı için sera gazını yüzde 85 azaltma hedefi koyarken, elektrik üretimi, katı atık, ulaşım ve endüstriden kaynaklanan sera gazı emisyonları için de sektörel hedefler belirlemişti. Hükümet ayrıca, 2050 yılı için genele yayılmış karbon nötrlüğü hedefi açıklamıştı.

Ancak raporda, sağlam atık yönetim politikalarının bulunmamasının yanı sıra ekonomi ve nüfustaki sürekli artış nedeniyle atık üretimi ve atık sahalarının büyümeye devam ettiği belirtildi.

Raporda, İsrail'in hedeflerine ulaşabilmesi için, planlanan ulusal iklim yasasında listelenenler de dahil olmak üzere bütün sektörlerde ilave hedefler koyması gerekeceği bildirildi.

Raporda, İsrail'in enerji kaynakları içinde yenilenebilir enerjiye ait payın, OECD'deki en küçük ikinci pay olduğu, bu nedenle güneş enerjisi panellerinin teşvik edilmesi ve elektrik şebekesine daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının eklenmesi gerektiği kaydedildi.

Raportörler, ülkenin düşük karbona geçiş için yenilenebilir enerji ve temiz ulaşım yatırımlarını artırması gerektiğini ifade etti.

Raporda ayrıca, İsrail'deki biyolojik çeşitliliği koruma alanlarının genişletilmesi, su kirliliğinin azaltılması ve kısmen miadını doldurmuş çevre düzenleme sisteminin güncellenmesi tavsiye ediliyor.