OECD, Kripto Varlıklarla İlgili Vergi Şeffaflığı Çerçevesini Uygulamayı Amaçlıyor

Aralarında Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Japonya, Singapur ve Güney Afrika'nın bulunduğu 48 ülke ve yetki bölgesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) kripto varlıklarla ilgili raporlama ve bilgi alışverişi için küresel vergi şeffaflığı çerçevesini 2027 itibarıyla uygulamayı amaçladığını duyurdu.

Aralarında Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Japonya, Singapur ve Güney Afrika'nın bulunduğu 48 ülke ve yetki bölgesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) kripto varlıklarla ilgili raporlama ve bilgi alışverişi için küresel vergi şeffaflığı çerçevesini 2027 itibarıyla uygulamayı amaçladığını duyurdu.

Ülkelerin ilgili kamu kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, kripto varlık piyasasının hızlı gelişimine ve büyümesine ayak uydurmak ve küresel vergi şeffaflığındaki kazanımları korumak için, OECD tarafından geliştirilen yeni uluslararası standart olan Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi'nin (CARF) memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

CARF'in yaygın, tutarlı ve zamanında uygulanmasının vergiye uyumun sağlanmasını ve ülkelerin vergi kaçakçılığını engelleme kabiliyetlerini daha da geliştireceği kaydedilen açıklamada, CARF'in 2027'ye kadar uygulamaya konulması için gerekli hukuki ve koordineli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Ortak raporlama standardını imzalayan otoriteler olarak bizler, söz konusu zaman çizelgesine uygun olarak ve uygulanabilir ulusal yasama prosedürlerine tabi olacak şekilde, bu standartları uygulayacağız." ifadesine yer verildi.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, karara ilişkin yaptığı açıklamada, 48 ülke ve yetki bölgesinin 2027'ye kadar kripto varlıklarla ilgili raporlama ve bilgi alışverişi için OECD'nin küresel vergi şeffaflığı çerçevesini uygulama niyetinde olduğunu duyurmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Bugünkü kararın ileriye dönük atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Cormann, "Ayrıca bu adım, daha fazla şeffaflık ve bilgi alışverişi yoluyla vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yaygın ve koordineli yaklaşım için bir başka önemli kilometre taşına işaret ediyor. Kripto varlıkların raporlanmasına ilişkin OECD standardı kapsamında toplanan bilgilerin uluslararası değişimini gerçeğe dönüştürmek üzere hızlı bir şekilde harekete geçilmesi için gösterilen kapsamlı desteği memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası toplum, vergi şeffaflığı mimarisinin ileriye dönük olarak güncel ve etkili kalmasını sağlamak için OECD ve Vergi Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu'na güvenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu 48 ülke ve yetki bölgesi şöyle sıralanıyor: Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Barbados, Belçika, Belize, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD, Kraliyet Hükümranlıkları Guernsey ve Jersey Yetki Bölgeleri ile Man Adası ve Birleşik Krallık Denizaşırı Toprakları Cayman Adaları ve Cebelitarık.