OECD: Almanya'nın Ekonomik Büyümesi Beklentilerin Altında Kalacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yılın beklenmedik derecede iyi bir başlamasına rağmen Almanya'nın 2025'te en yavaş büyüyen sanayileşmiş ülkelerden biri olmaya devam edeceğini öngördü.

OECD, "Belirsizlikle başa çıkmak, büyümeyi canlandırmak" başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, OECD, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini 0,2 puan aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,9'a düşürdü. 2026 için ise büyüme tahminini yüzde 3'ten yine yüzde 2,9'a indirdi. Küresel ekonomi 2024'te yüzde 3,3 büyümüştü.

Ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması, küresel ekonomik büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilmesinde etkili oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya için bu yıla ilişkin büyüme tahminini teyit etmesi dikkati çekti.

OECD'nin martta yayımladığı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunda, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 büyümesini bekleyen kurum, beklentilerini korudu.

50'den fazla ülke arasında yalnızca Norveç ve Avusturya'nın Almanya'dan daha az büyümesi bekleniyor.

OECD, Almanya'nın 2026'ya ilişkin büyüme tahminini de iç siyasi belirsizliğin sona ermesi, hükümetin yatırım planı ve artan tüketim ile yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye revize etti.

Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Öte yandan tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve ekonomi bu yıl da büyümezse art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise 21 Mayıs'ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.