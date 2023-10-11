OECD'nin yayınladığı anlaşma, küresel şirketlerin 2024'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını amaçlıyor. Anlaşma ile düşük ve orta gelirli ülkelerin ek gelir elde etmesi hedefleniyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 140 ülkenin onay verdiği küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını yayınladı.

OECD'nin internet sitesinde yayınlanan anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2024'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlamayı amaçlıyor.

OECD, 8 Ekim 2021'de aralarında Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden 140 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Paris merkezli OECD'ye göre anlaşmayla, 17 milyar ila 32 milyar dolar arasında ek küresel vergi geliri sağlayacak ve bundan en çok düşük ve orta gelirli ülkeler kazançlı çıkacak.

OECD, Temmuz 2022'de küresel asgari kurumlar vergisinde yeni kuralların 2024'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.