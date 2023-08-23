Odunpazarı Belediyesi Tarımsal Ekonomiyi Desteklemek İçin Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi Kurdu

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla Kalkanlı Mahallesi'ne Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurdu. Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılışı ve ilk dersi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katılımı ile 25 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal ekonomiyi desteklemek için Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile Kalkanlı Mahallesi'ne Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurdu. Kırsal mahallelerde tarımsal üretimin geliştirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin çeşitliliğinin artırılması; küresel iklim değişikliğinin etkilerinin doğrudan hissedildiği coğrafyada susuz yetiştirilebilecek çeşitlerin araştırılması, denenmesi ve sonuçlarının üreticilere tarla başında gösterilmesi; yerel tohumların toplanması ve üretilmesi; çiftçilerin talepleri doğrultusunda bitkisel ve hayvansal üreticilik konularında eğitimler verilmesi amacıyla kurulan Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, bölgede tarımı yapılabilecek yeni çeşitlerin denemesi yapılıyor. Bu denemelerin sonuçları ise tarla başında üreticiye gösterilerek, yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilecek.

Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ayrıca yerel tohumların toplanması, üretilmesi ve dağıtılması gerçekleştirilecek. Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde çeşitli bahçeler oluşturularak, çeşitli bitkilerin denemeleri yapılıyor. Oluşturulan tıbbi aromatik bitkiler bahçesine; tıbbi nane, goji berry, gilaburu, aronia, tıbbi papatya, çemen, anason, İstanbul kekiği, İzmir kekiği, sarı kantaron, fesleğen ve çörek otu bitkilerinin dikim ve ekimleri yapıldı. Meyve bahçesine ise Trabzon hurması, hünnap, kiraz, badem ve ceviz çeşitleri dikildi. Bitki beslemede aralarındaki farkları tespit edebilmek için klasik gübrelerin yanında Solucan Gübresi ve Mikrobiyal gübreler de kullanılıyor. Odunpazarı Belediyesi Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde daha önce Eskişehir'de ekimi ve dikimi yapılmayan, çiftçiler tarafından çok bilinmeyen bitkilerin de denemelerini yapıyor.

Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi ve maralfalfa ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, merkezin açılışını ve ilk dersini Başkan Kurt'un da katılımı ile 25 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de yapacaklarını söyledi. 2021 yılından beri Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi üzerine çalıştıklarını belirten Erol, bu aşamadan sonra da İç Anadolu Bölgesi'nde çiftçilerin ekip, dikebileceği bitkilerin arayışına girdiklerini anlattı. Bu süreçte de maralfalfa bitki ile tanıştıklarını söyleyen Erol, bu bitkinin İç Anadolu Bölgesi'nde adaptasyon yeteneğinin olabileceğini düşünerek 13-14 kök maralfalfa ile çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, merkeze ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sera içerisinde bir fidelik oluşturarak, bunları çoğalttık. Şuan 2 bin 500 m2 alana yetecek kadar maralfalfamız var. Önümüzdeki Mart ayında deneme alanında 1000 m2'lik bir alana bu bitkinin dikimi yapılacak ve sezon sonunda dekarda ne kadar ürün elde etmiş olacağımızı da denemiş olacağız. Manisa ve Denizli'de yapılan denemelerde 48 tona adar verim verebilen bir bitki. Eskişehir'de 1 da'dan 30 ton bitki elde edeceğimiz düşünüyorum. Zaten Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'ni kurmaktaki amacımız küresel iklim değişikliği etkilerinin görüldüğü, su sorunlarının çok görünür olduğu bu dönemde, kıraçtaki alanlarda da alternatif ne ekip, dikebiliriz görmek. Bu alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezimizde 10 çeşit tıbbi aromatik bitki denemesi de yaptık. Tıbbi aromatik bitki küçük alanlarda fazla verim alan bitkiler. Ekonomik anlamda da geliri iyi olan çeşitlerimiz var. Köylerimizde iş gücü düştü, yaş ortalaması ile yükseldi. 50 kırsal mahallemizde çiftçilerimize tıbbi aromatik bitkileri alternatif olarak göstermek istiyoruz. Amacımız, kıraç alanlardaki bitki çeşitliğini artırmak, sulu alanlarda da hayvancılığa destek olacak yem bitkilerinin yaygınlaşması."

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta en büyük girdi maliyeti kaba yem olduğunun altını çizen Erol, maralfalfanın 3-4 metreye kadar boylanabildiğinin altını çizdi. Erol, şöyle tamamladı:

"Uzun yıllık bir yem bitkisidir 3 yıl devam edebilir. Maralfalfa bünyesinde yüzde 18,71 ham protein barındırır ve yüzde 12 karbonhidrat oranına sahiptir. Hazmolma yeteneği yüksektir, hayvanlar tarafından severek tüketilir. Maralfalfa aynı zamanda magnezyum, kalsiyum, kobalt, selenyum, potasyum gibi mineraller bakımından da zengin."