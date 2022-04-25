Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı

AA - Turgay Konuralp - Ekonomi
 - Güncelleme:
Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetiştirilen kuşkonmazlar hasat ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetiştirilen kuşkonmazlar hasat ediliyor.

Kurucuova Mahallesi'nde 6,5 dönümlük alanda kuşkonmaz üretimi yapan Ali Akgün, 2 yıl önce başladığı kuşkonmazda yılda 2 ton civarında ürün aldığını belirtti.

Bu sene verimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgün, "Hasadımız çok iyi gidiyor. Büyük marketlerden talep geldi. Şu an günlük 250-300 kilo arası kesmiş olduğumuz kuşkonmazları satmaya yetiştiremiyoruz." dedi.

Akgün, ürününü yurt dışına da satmak için organik ve sertifikalı üretime de geçeceğini, kendi markasını oluşturmayı istediğini sözlerine ekledi.

AA / Turgay Konuralp - Ekonomi

Ali Akgün, Ödemiş, Hasat, İzmir, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title