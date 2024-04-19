Üye Girişi
Haberler

Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara yaklaşık 150 firma katıldı. Fuar, tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getirdi ve tarımsal ürünlerin yanı sıra tarımsal teknolojiler ve ekipmanların sergilendiği bir platform oldu.

Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, yaklaşık 150 firmanın katılımıyla açıldı.

Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'ndaki organizasyon sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Kaymakam Fatih Aksoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Küçükmenderes Havzası'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin emekleriyle tarımın daha iyi yerlere geleceğini belirten Aksoy, "Anadolu'nun en verimli topraklarının üzerinde yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanlarında hemen hemen tüm ürünlerin yetiştirilebildiği bir coğrafyada yaşıyoruz." diye konuştu.

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka ise fuarın bölgenin tarım potansiyelini göstereceğini kaydederek, organizasyonda tarımsal ürünlerin yanı sıra tarımsal teknolojiler ve ekipmanların da sergileneceğine dikkati çekti.

Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı 1. 2. 3. günü hangi günler? TESLA'DA MİLYON DEĞERİNDE İNDİRİM! Tesla Model Y ne kadar? Tesla'nın en ucuzu Türkiye'de satışta... İran İsrail'e saldıracak mı? İran'dan İsrail'e misilleme gelecek mi? Merkez Bankası döviz kurları 2024! 1 Amerikan doları ne kadar? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur? Suphiye Orancı kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç oldu? MB dolar tahmini için ne dedi? Sarıyer'de taksiciyi öldürüp araçtan atan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı mı? İfadesinde ne dedi? Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç? TOKAT'TA DEPREM | Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne? Noterler Cumartesi günü açık mı? Noterler Cumartesi günü çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri! KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu? İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İzmir cuma namaz saati! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İstanbul cuma namaz saati! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ || Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title