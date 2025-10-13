Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş, portföy yatırımlarında ise 662 milyon dolarlık net çıkış oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

Ağustos ayında yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar dolar net katkı verirken portföy yatırımları 400 milyon dolarlık negatif yönlü net bazda etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden rezerv artışı da 1,2 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon dolar arttı. Böylece ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş görüldü.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon dolarlık gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 202 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Ağustos ayında portföy yatırımlarında ise 662 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 279 milyon dolarlık ve DİBS piyasasında 1 milyar 572 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 337 milyon dolar, 940 milyon dolar ve 74 milyon dolar tutarında net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 2 milyar 798 milyon dolarlık ve 1 milyar 239 milyon dolarlık net kullanım, Genel Hükümet 68 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1 milyar 8 milyon dolar azalırken yabancı para cinsinden 640 milyon dolar net artış gösterdi ve toplamda 368 milyon dolar net azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 747 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):

2025 Ağustos 2025 Ocak-Ağustos A- CARİ İŞLEMLER HESABI 5.455 -15.854 1. İhracat 21.386 177.001 2. İthalat 24.192 221.529 Mal Dengesi -2.806 -44.528 3. Hizmet Gelirleri 14.121 78.821 4. Hizmet Giderleri 4.605 37.586 Mal ve Hizmet Dengesi 6.710 -3.293 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 768 7.219 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.000 19.281 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 5.478 -15.355 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -23 -499 B. SERMAYE HESABI -71 -196 C. FİNANS HESABI -1.906 -24.044 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 782 6.247 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.768 10.641 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.175 6.489 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 513 5.037 11.1. Hisse Senetleri 279 1.666 11.2. Borç Senetleri 234 3.371 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -580 1.646 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 24 12.3. Bankalar -885 2.489 12.4. Diğer Sektörler 305 -867 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.002 22.748 13.1. Merkez Bankası -1.441 -8.282 13.2. Genel Hükümet -68 397 13.3. Bankalar 2.058 20.979 13.4. Diğer Sektörler 453 9.654 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 7.290 7.994 D. NET HATA VE NOKSAN -1.543 -10.817 GENEL DENGE -5.747 2.823 E. REZERV VARLIKLAR 5.747 -2.823 14. Resmi Rezervler 5.747 -2.823 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

(Bitti)