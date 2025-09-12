Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 5 milyar 97 milyon dolarlık net giriş oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2025'te cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

???????Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar dolar, krediler 23,2 milyar dolar, ticari krediler 3,7 milyar dolar, net efektif ve mevduatlar 100 milyon dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 1,4 milyar negatif yönlü etkide bulundu.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 7,1 milyar dolar oldu.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1 milyar 224 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 2 milyar 26 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 802 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 253 milyon dolar, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 358 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları temmuz ayında 5 milyar 97 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 859 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1 milyar 992 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 891 milyon dolar ve 2 milyar 399 milyon dolar net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 34 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar temmuzda 4 milyon dolar geri ödemede bulunurken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 527 milyon dolar ve 1 milyar 361 milyon dolar net kullanım yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 127 milyon dolar ve 442 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 569 milyon dolar net yükseliş kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 18 milyar 597 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):

2025 Temmuz 2025 Ocak-Temmuz A- CARİ İŞLEMLER HESABI 1.766 -21.224 1. İhracat 24.607 155.642 2. İthalat 29.242 197.337 Mal Dengesi -4.635 -41.695 3. Hizmet Gelirleri 12.782 64.700 4. Hizmet Giderleri 4.758 32.974 Mal ve Hizmet Dengesi 3.389 -9.969 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 791 6.451 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.253 17.231 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 1.927 -20.749 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -161 -475 B. SERMAYE HESABI -120 -125 C. FİNANS HESABI -17.533 -17.679 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 802 5.252 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.026 8.350 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.091 5.314 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.188 4.524 11.1. Hisse Senetleri 859 1.387 11.2. Borç Senetleri 5.329 3.137 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -5.602 2.307 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 24 12.3. Bankalar -7.724 3.443 12.4. Diğer Sektörler 2.122 -1.160 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.610 17.678 13.1. Merkez Bankası -495 -6.841 13.2. Genel Hükümet 527 465 13.3. Bankalar 2.761 14.803 13.4. Diğer Sektörler 2.817 9.251 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 19.179 -3.670 D. NET HATA VE NOKSAN -582 -4.900 GENEL DENGE -18.597 8.570 E. REZERV VARLIKLAR 18.597 -8.570 14. Resmi Rezervler 18.597 -8.570 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

