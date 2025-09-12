Ödemeler Dengesi (2)

Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 5 milyar 97 milyon dolarlık net giriş oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2025'te cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

???????Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar dolar, krediler 23,2 milyar dolar, ticari krediler 3,7 milyar dolar, net efektif ve mevduatlar 100 milyon dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 1,4 milyar negatif yönlü etkide bulundu.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 7,1 milyar dolar oldu.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1 milyar 224 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 2 milyar 26 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 802 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 253 milyon dolar, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 358 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları temmuz ayında 5 milyar 97 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 859 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1 milyar 992 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 891 milyon dolar ve 2 milyar 399 milyon dolar net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 34 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar temmuzda 4 milyon dolar geri ödemede bulunurken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 527 milyon dolar ve 1 milyar 361 milyon dolar net kullanım yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 127 milyon dolar ve 442 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 569 milyon dolar net yükseliş kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 18 milyar 597 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):

2025 Temmuz2025 Ocak-Temmuz

A-CARİ İŞLEMLER HESABI1.766-21.224
1.İhracat24.607155.642
2.İthalat29.242197.337

Mal Dengesi-4.635-41.695
3.Hizmet Gelirleri12.78264.700
4.Hizmet Giderleri4.75832.974

Mal ve Hizmet Dengesi3.389-9.969
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler7916.451
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.25317.231

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi1.927-20.749
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-161-475
B.SERMAYE HESABI-120-125
C.FİNANS HESABI-17.533-17.679
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi8025.252
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.0268.350
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.0915.314
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu6.1884.524
11.1.Hisse Senetleri8591.387
11.2.Borç Senetleri5.3293.137
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-5.6022.307
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet024
12.3.Bankalar-7.7243.443
12.4.Diğer Sektörler2.122-1.160
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.61017.678
13.1.Merkez Bankası-495-6.841
13.2.Genel Hükümet527465
13.3.Bankalar2.76114.803
13.4.Diğer Sektörler2.8179.251

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları19.179-3.670
D.NET HATA VE NOKSAN-582-4.900

GENEL DENGE-18.5978.570
E.REZERV VARLIKLAR18.597-8.570
14.Resmi Rezervler18.597-8.570
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

(Bitti)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
