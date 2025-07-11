Ödemeler Dengesi (2)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 702 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 2 milyar 498 milyon dolarlık net giriş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 702 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 2 milyar 498 milyon dolarlık net giriş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2025'te cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

???????Buna göre, mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,6 milyar dolar, krediler 25,1 milyar dolar ve ticari krediler 3,4 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 3,8 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar ise net bazda 14,5 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15 milyar dolar oldu.

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 702 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 377 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 675 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 238 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 171 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları mayıs ayında 2 milyar 498 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 396 milyon dolar ve DİBS piyasasında 2 milyar 576 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve reel sektör tahvillerinde sırasıyla 916 milyon dolar ve 161 milyon dolar net alış, banka menkul kıymetlerinde ise 238 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 815 milyon dolar, Genel Hükümet 2 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 277 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 305 milyon dolar ve 156 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 461 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 13 milyar 466 milyon dolar net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2025 Mayıs2025 Ocak-Mayıs

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-684-21.039
1.İhracat24.274110.644
2.İthalat29.078141.249

Mal Dengesi-4.804-30.605
3.Hizmet Gelirleri10.05640.074
4.Hizmet Giderleri4.42122.449

Mal ve Hizmet Dengesi831-12.980
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler9784.568
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.46212.369

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-653-20.781
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-31-258
B.SERMAYE HESABI-121
C.FİNANS HESABI-12.819-3.827
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi6753.499
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.3774.727
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.1023.703
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu3.600-3.397
11.1.Hisse Senetleri396-113
11.2.Borç Senetleri3.204-3.284
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-4.472783
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet124
12.3.Bankalar-5.9583.107
12.4.Diğer Sektörler1.485-2.348
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.14710.482
13.1.Merkez Bankası-38-6.102
13.2.Genel Hükümet2-26
13.3.Bankalar3.3399.265
13.4.Diğer Sektörler1.8447.345

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları12.123-17.211
D.NET HATA VE NOKSAN1.343-5.906

GENEL DENGE-13.46623.117
E.REZERV VARLIKLAR13.466-23.117
14.Resmi Rezervler13.466-23.117
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
(Bitti)

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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