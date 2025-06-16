Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 268 milyon dolarlık çıkış olurken, portföy yatırımlarından 10 milyar 877 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2025'te cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi.

Buna göre nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,3 milyar dolar, net portföy yatırımları 0,8 milyar dolar, krediler 25 milyar dolar ve ticari krediler 3,8 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 17,1 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 10,9 milyar dolar oldu.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon dolar ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 140 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6 milyar 430 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon dolar, 2 milyar 139 milyon dolar ve 17 milyon dolar net satış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10 miyar 830 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 327 milyon dolar net azalış ve 861 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 534 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 24 milyar 988 milyon dolar net azalış oldu. Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Ocak-Nisan 2025 Ocak A- CARİ İŞLEMLER HESABI -14.560 -3.849 1. İhracat 81.493 21.075 2. İthalat 103.278 26.633 Mal Dengesi -21.785 -5.558 3. Hizmet Gelirleri 28.770 7.690 4. Hizmet Giderleri 16.818 4.614 Mal ve Hizmet Dengesi -9.833 -2.482 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.805 1.092 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 7.566 2.307 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -14.594 -3.697 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 34 -152 B. SERMAYE HESABI -9 48 C. FİNANS HESABI 2.098 -11.853 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.616 910 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.938 1.437 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.504 173 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.278 2.604 11.1. Hisse Senetleri 646 12 11.2. Borç Senetleri 4.632 2.592 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.589 359 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 19 0 12.3. Bankalar 9.311 927 12.4. Diğer Sektörler 2.259 -568 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.395 9.254 13.1. Merkez Bankası -263 -3.470 13.2. Genel Hükümet -42 147 13.3. Bankalar 9.820 12.101 13.4. Diğer Sektörler -3.120 476 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -16.667 8.052 D. NET HATA VE NOKSAN -8.443 -1.622 GENEL DENGE 25.110 -6.430 E. REZERV VARLIKLAR -25.110 6.430 14. Resmi Rezervler -25.110 6.430 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

(Bitti)