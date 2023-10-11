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Ödemeler dengesi (2)

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Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 106 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 880 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 106 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 880 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 106 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 880 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında sırasıyla 131 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 382 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 20 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 1 milyar 294 milyon net kullanım gerçekleştirirken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 122 milyon dolar ve 679 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde ağustosta 5 milyar 134 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Ağustos2023 Ağustos2023 Ocak-Ağustos

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-35.060-619-43.132
1.İhracat165.36121.224162.377
2.İthalat225.22228.328231.052

Mal Dengesi-59.861-7.104-68.675
3.Hizmet Gelirleri56.07310.99963.907
4.Hizmet Giderleri24.5063.73330.813

Mal ve Hizmet Dengesi-28.294162-35.581
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.8558106.793
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler11.0231.73214.611

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-34.462-760-43.399
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-598141267
B.SERMAYE HESABI-21-34-144
C.FİNANS HESABI-18.993-1.204-21.561
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.2265363.652
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8.6716426.286
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.397-4811.231
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-6.9593992.160
11.1.Hisse Senetleri-2.819-13198
11.2.Borç Senetleri-4.1405302.062
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi10.8786738.031
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet-5024
12.3.Bankalar4.423-2317.376
12.4.Diğer Sektörler6.460904631
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu35.78289126.029
13.1.Merkez Bankası6.537-11513.594
13.2.Genel Hükümet452-122-488
13.3.Bankalar11.2901.82710.369
13.4.Diğer Sektörler17.503-6992.554

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-16.088551-21.715
D.NET HATA VE NOKSAN18.9494.5833.094

GENEL DENGE-2.861-5.13418.621
E.REZERV VARLIKLAR2.8615.134-18.621
14.Resmi Rezervler2.8615.134-18.621
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Kaynak: AA / Ekonomi

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