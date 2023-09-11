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Ödemeler dengesi (2)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolarlık ve 18 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 778 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Temmuz2023 Temmuz2023 Ocak-Temmuz

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-32.178-5.466-42.286
1.İhracat144.29219.700141.266
2.İthalat194.45730.177202.527

Mal Dengesi-50.165-10.477-61.261
3.Hizmet Gelirleri46.10410.07053.566
4.Hizmet Giderleri21.9724.07127.836

Mal ve Hizmet Dengesi-26.033-4.478-35.531
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.29110155.983
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9.7891.91812.864

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-31.531-5.381-42.412
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-647-85126
B.SERMAYE HESABI-30-25-110
C.FİNANS HESABI-8.105-3856-19.352
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.9104353.116
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.6818275.630
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.421-581.712
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-7.74811021761
11.1.Hisse Senetleri-3.580734229
11.2.Borç Senetleri-4.1683681.532
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi12.774-2827343
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet-5024
12.3.Bankalar6.338-7107.606
12.4.Diğer Sektörler6.441428-287
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu28.277202224.132
13.1.Merkez Bankası4.4694613.709
13.2.Genel Hükümet407-35-446
13.3.Bankalar9.54113058.542
13.4.Diğer Sektörler7.124-790847

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-12.657-4.479-15.751
D.NET HATA VE NOKSAN8.208-3.684-6.694

GENEL DENGE4.4498.16322.445
E.REZERV VARLIKLAR-4.449-8.163-22.445
14.Resmi Rezervler-4.449-8.163-22.445
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Kaynak: AA / Ekonomi

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