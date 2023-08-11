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Ödemeler dengesi (2)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 135 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında da 1 milyar 797 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 135 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında da 1 milyar 797 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 135 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında da 1 milyar 797 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 89 milyon dolarlık ve 46 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 72 milyon dolarlık, diğer sektörler 3 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 653 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 2 milyar 410 milyon dolarlık net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolarlık, net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolarlık ve 458 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 200 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Haziran2023 Ocak2023 Şubat2023 Mart2023 Nisan2023 Mayıs2023 Haziran2023 Ocak-Haziran

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-28.721-10.615-9.032-4.580-5.410-7.840674-36.803

1.İhracat125.79419.22618.40723.37019.05921.28320.353121.698

2.İthalat166.70131.77128.91429.67726.14331.81824.050172.373

Mal Dengesi-40.907-12.545-10.507-6.307-7.084-10.535-3.697-50.675

3.Hizmet Gelirleri36.6636.5245.5067.0966.7728.0899.50943.496

4.Hizmet Giderleri18.7823.9403.3284.1133.7854.1094.49023.765

Mal ve Hizmet Dengesi-23.026-9.961-8.329-3.324-4.097-6.5551.322-30.944

5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.6237727168738359817794.956

6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler8.6151.1651.5462.2272.1282.3011.57810.945

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-28.018-10.354-9.159-4.678-5.390-7.875523-36.933

7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-703-26112798-2035151130

B.SERMAYE HESABI-14-14-25-10-8-16-13-86

C.FİNANS HESABI-4.366-1.154-3.322-7.541-3691.184-5.016-16.218

8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.5125923275034395203002.681

9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.9907348509761.2236094354.827

10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.2146587426335648-5801.809

11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-7.3241.127978-1.030-869-7641.217659

11.1.Hisse Senetleri-3.358-486-185-256-37-6301.089-505

11.2.Borç Senetleri-3.9661.6131.163-774-832-1341281.164

12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi11.2393.627-301-2.097-5826.846-1.8405.653

12.1.Merkez Bankası00000000

12.2.Genel Hükümet-500-1250024

12.3.Bankalar5.0624.034243-1.6671784.726-637.451

12.4.Diğer Sektörler6.182-407-544-429-7852.120-1.777-1.822

13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu22.6654.1702.2626.0072076.9851.24420.875

13.1.Merkez Bankası4.0055615285.2969455.093-5112.372

13.2.Genel Hükümet377-43-21110-21-49-97-411

13.3.Bankalar8.5451.9011.5781.184623322.1497.206

13.4.Diğer Sektörler9.7381.751367-483-7791.609-7571.708

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-24.369-9.475-5.7352.951-5.049-9.0405.677-20.671

D.NET HATA VE NOKSAN12.0211341.058-3.215-3.114-7.5385.523-7.152

GENEL DENGE12.3489.3414.6772648.16316.578-11.20027.823

E.REZERV VARLIKLAR-12.348-9.341-4.677-264-8.163-16.57811.200-27.823

14.Resmi Rezervler-12.348-9.341-4.677-264-8.163-16.57811.200-27.823

15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00000000
(Bitti)

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Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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