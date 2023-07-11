Ödemeler dengesi (2)
Ekonomi Haberleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 89 milyon kaynaklı net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 89 milyon kaynaklı net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 89 milyon kaynaklı net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon dolarlık ve 90 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 52 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 102 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 14 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 59 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon doları net azalış olmak üzere toplam 4 milyon dolarlık net düşüş kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 49 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 725 milyon dolar ve 37 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise bu ay 16 milyar 578 milyon dolarlık net azalış oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2022 Ocak-Mayıs
|2023 Mayıs
|2023 Ocak-Mayıs
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-26.140
|-7.933
|-37.696
|1.
|İhracat
|102.541
|21.328
|101.441
|2.
|İthalat
|137.017
|31.808
|148.315
|Mal Dengesi
|-34.476
|-10.480
|-46.874
|3.
|Hizmet Gelirleri
|28.167
|8.081
|33.923
|4.
|Hizmet Giderleri
|15.164
|4.223
|19.478
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-21.473
|-6.622
|-32.429
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|3.212
|981
|4.177
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|7.296
|2.301
|9.367
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-25.557
|-7.942
|-37.619
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|-583
|9
|-77
|B.
|SERMAYE HESABI
|-14
|-16
|-74
|C.
|FİNANS HESABI
|-5.937
|1.224
|-12.437
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.760
|520
|2.381
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.202
|609
|4.384
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|3.344
|648
|2.389
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-6.538
|-764
|-558
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-2.849
|-630
|-1.594
|11.2.
|Borç Senetleri
|-3.689
|-134
|1.036
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|7.668
|6.855
|6.331
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|-5
|0
|24
|12.3.
|Bankalar
|3.518
|4.732
|7.520
|12.4.
|Diğer Sektörler
|4.155
|2.123
|-1.213
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|20.045
|6.954
|19.712
|13.1.
|Merkez Bankası
|3.872
|5.093
|12.423
|13.2.
|Genel Hükümet
|426
|-49
|-348
|13.3.
|Bankalar
|7.981
|306
|5.169
|13.4.
|Diğer Sektörler
|7.766
|1.604
|2.468
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-20.217
|-9.173
|-25.333
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|9.829
|-7.405
|-13.690
|GENEL DENGE
|10.388
|16.578
|39.023
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-10.388
|-16.578
|-39.023
|14.
|Resmi Rezervler
|-10.388
|-16.578
|-39.023
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)