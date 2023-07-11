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Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 89 milyon kaynaklı net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 89 milyon kaynaklı net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 89 milyon kaynaklı net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon dolarlık ve 90 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 52 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 102 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 14 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 59 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon doları net azalış olmak üzere toplam 4 milyon dolarlık net düşüş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 49 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 725 milyon dolar ve 37 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise bu ay 16 milyar 578 milyon dolarlık net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Mayıs2023 Mayıs2023 Ocak-Mayıs

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-26.140-7.933-37.696
1.İhracat102.54121.328101.441
2.İthalat137.01731.808148.315

Mal Dengesi-34.476-10.480-46.874
3.Hizmet Gelirleri28.1678.08133.923
4.Hizmet Giderleri15.1644.22319.478

Mal ve Hizmet Dengesi-21.473-6.622-32.429
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.2129814.177
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler7.2962.3019.367

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-25.557-7.942-37.619
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-5839-77
B.SERMAYE HESABI-14-16-74
C.FİNANS HESABI-5.9371.224-12.437
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.7605202.381
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.2026094.384
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi3.3446482.389
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-6.538-764-558
11.1.Hisse Senetleri-2.849-630-1.594
11.2.Borç Senetleri-3.689-1341.036
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7.6686.8556.331
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet-5024
12.3.Bankalar3.5184.7327.520
12.4.Diğer Sektörler4.1552.123-1.213
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu20.0456.95419.712
13.1.Merkez Bankası3.8725.09312.423
13.2.Genel Hükümet426-49-348
13.3.Bankalar7.9813065.169
13.4.Diğer Sektörler7.7661.6042.468

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-20.217-9.173-25.333
D.NET HATA VE NOKSAN9.829-7.405-13.690

GENEL DENGE10.38816.57839.023
E.REZERV VARLIKLAR-10.388-16.578-39.023
14.Resmi Rezervler-10.388-16.578-39.023
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

(Bitti)

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Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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