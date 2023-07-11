Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 89 milyon kaynaklı net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 89 milyon kaynaklı net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 89 milyon kaynaklı net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 412 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon dolarlık ve 90 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 52 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 102 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 14 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 59 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon doları net azalış olmak üzere toplam 4 milyon dolarlık net düşüş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 49 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 725 milyon dolar ve 37 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise bu ay 16 milyar 578 milyon dolarlık net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Mayıs 2023 Mayıs 2023 Ocak-Mayıs A- CARİ İŞLEMLER HESABI -26.140 -7.933 -37.696 1. İhracat 102.541 21.328 101.441 2. İthalat 137.017 31.808 148.315 Mal Dengesi -34.476 -10.480 -46.874 3. Hizmet Gelirleri 28.167 8.081 33.923 4. Hizmet Giderleri 15.164 4.223 19.478 Mal ve Hizmet Dengesi -21.473 -6.622 -32.429 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.212 981 4.177 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 7.296 2.301 9.367 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -25.557 -7.942 -37.619 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -583 9 -77 B. SERMAYE HESABI -14 -16 -74 C. FİNANS HESABI -5.937 1.224 -12.437 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.760 520 2.381 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.202 609 4.384 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.344 648 2.389 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -6.538 -764 -558 11.1. Hisse Senetleri -2.849 -630 -1.594 11.2. Borç Senetleri -3.689 -134 1.036 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.668 6.855 6.331 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet -5 0 24 12.3. Bankalar 3.518 4.732 7.520 12.4. Diğer Sektörler 4.155 2.123 -1.213 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 20.045 6.954 19.712 13.1. Merkez Bankası 3.872 5.093 12.423 13.2. Genel Hükümet 426 -49 -348 13.3. Bankalar 7.981 306 5.169 13.4. Diğer Sektörler 7.766 1.604 2.468 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -20.217 -9.173 -25.333 D. NET HATA VE NOKSAN 9.829 -7.405 -13.690 GENEL DENGE 10.388 16.578 39.023 E. REZERV VARLIKLAR -10.388 -16.578 -39.023 14. Resmi Rezervler -10.388 -16.578 -39.023 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler