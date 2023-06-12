Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolarlık ve 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon dolar ve 107 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde nisanda 8 milyar 163 milyon dolarlık net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Nisan 2023 Nisan 2023 Ocak-Nisan A- CARİ İŞLEMLER HESABI -20.309 -5.404 -29.726 1. İhracat 83.575 19.128 80.166 2. İthalat 109.226 26.144 116.507 Mal Dengesi -25.651 -7.016 -36.341 3. Hizmet Gelirleri 21.077 6.803 25.832 4. Hizmet Giderleri 12.018 3.888 15.269 Mal ve Hizmet Dengesi -16.592 -4.101 -25.778 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.639 835 3.196 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.862 2.127 7.055 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -19.815 -5.393 -29.637 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -494 -11 -89 B. SERMAYE HESABI -6 -8 -58 C. FİNANS HESABI -7.658 -933 -14.033 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.537 439 1.861 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.973 1.223 3.766 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.972 335 1.741 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -2.530 -869 206 11.1. Hisse Senetleri -1.185 -37 -964 11.2. Borç Senetleri -1.345 -832 1.170 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 6.273 -1.035 -969 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet -5 25 24 12.3. Bankalar 2.151 68 2.688 12.4. Diğer Sektörler 4.127 -1.128 -3.681 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 17.997 318 12.694 13.1. Merkez Bankası 3.862 945 7.330 13.2. Genel Hükümet 530 -22 -290 13.3. Bankalar 6.481 185 4.807 13.4. Diğer Sektörler 7.124 -790 847 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -12.657 -4.479 -15.751 D. NET HATA VE NOKSAN 8.208 -3.684 -6.694 GENEL DENGE 4.449 8.163 22.445 E. REZERV VARLIKLAR -4.449 -8.163 -22.445 14. Resmi Rezervler -4.449 -8.163 -22.445 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023 Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl Ekonomi Haberler