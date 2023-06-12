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Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolarlık ve 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon dolar ve 107 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde nisanda 8 milyar 163 milyon dolarlık net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Nisan2023 Nisan2023 Ocak-Nisan

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-20.309-5.404-29.726
1.İhracat83.57519.12880.166
2.İthalat109.22626.144116.507
Mal Dengesi-25.651-7.016-36.341
3.Hizmet Gelirleri21.0776.80325.832
4.Hizmet Giderleri12.0183.88815.269
Mal ve Hizmet Dengesi-16.592-4.101-25.778
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.6398353.196
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler5.8622.1277.055
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-19.815-5.393-29.637
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-494-11-89
B.SERMAYE HESABI-6-8-58
C.FİNANS HESABI-7.658-933-14.033
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.5374391.861
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.9731.2233.766
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.9723351.741
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-2.530-869206
11.1.Hisse Senetleri-1.185-37-964
11.2.Borç Senetleri-1.345-8321.170
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi6.273-1.035-969
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet-52524
12.3.Bankalar2.151682.688
12.4.Diğer Sektörler4.127-1.128-3.681
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu17.99731812.694
13.1.Merkez Bankası3.8629457.330
13.2.Genel Hükümet530-22-290
13.3.Bankalar6.4811854.807
13.4.Diğer Sektörler7.124-790847
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-12.657-4.479-15.751
D.NET HATA VE NOKSAN8.208-3.684-6.694
GENEL DENGE4.4498.16322.445
E.REZERV VARLIKLAR-4.449-8.163-22.445
14.Resmi Rezervler-4.449-8.163-22.445
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

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Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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