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Ödemeler dengesi (2)

AA - Murat Aslan - Ekonomi
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 323 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 606 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 323 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 606 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 323 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 606 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 139 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 136 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 606 milyon dolar ve 26 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 305 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 458 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 958 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 167 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 125 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 280 milyon dolar, 34 milyon dolar ve 248 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler nisan ayında net 3 milyar 217 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Nisan2022 Mart2022 Nisan2022 Ocak-Nisan

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-9.059-5.789-2.737-21.073
1.İhracat67.86822.78023.30783.714
2.İthalat76.60129.12927.740109.219

Mal Dengesi-8.733-6.349-4.433-25.505
3.Hizmet Gelirleri12.5255.4595.72320.353
4.Hizmet Giderleri9.0463.3613.02412.117

Mal ve Hizmet Dengesi-5.254-4.251-1.734-17.269
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.6007476292.636
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler6.9092.1441.5996.204

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-9.563-5.648-2.704-20.837
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler504-141-33-236
B.SERMAYE HESABI-22-2-3-6
C.FİNANS HESABI-2.6211.151-1.449-4.879
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.3184443101.535
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.7926476332.545
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-4531.5652782.969
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-1.825-1.486-328-2.473
11.1.Hisse Senetleri-1.935-744139-1.185
11.2.Borç Senetleri110-742-467-1.288
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5.7953.2972.3248.568
12.1.Merkez Bankası0000
12.2.Genel Hükümet3-1-4-5
12.3.Bankalar6.6292.188-1.4392.042
12.4.Diğer Sektörler-8371.1103.7676.531
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8.3144.9944.05617.879
13.1.Merkez Bankası1.380413.862
13.2.Genel Hükümet-32871334530
13.3.Bankalar4.5351.7711.7126.183
13.4.Diğer Sektörler2.7272.5062.3097.304

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-6.460-6.942-1.291-16.200
D.NET HATA VE NOKSAN3.6032.4364.50811.751

GENEL DENGE2.8574.506-3.2174.449
E.REZERV VARLIKLAR-2.857-4.5063.217-4.449
14.Resmi Rezervler-2.857-4.5063.217-4.449
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri0000

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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