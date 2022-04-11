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Ödemeler dengesi (2)

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 4 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 765 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 4 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 765 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Şubat 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 765 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 228 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 551 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 2 milyar 180 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar olmak üzere toplam net 2 milyar 476 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler şubat ayında net 2 milyar 218 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Şubat2022 Şubat2022 Ocak-Şubat

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-4.250-5.154-12.136
1.İhracat30.71320.15037.971
2.İthalat34.71926.15352.319

Mal Dengesi-4.006-6.003-14.348
3.Hizmet Gelirleri5.5424.5049.388
4.Hizmet Giderleri4.1522.8966.009

Mal ve Hizmet Dengesi-2.616-4.395-10.969
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.1945891.258
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.9821.4102.452

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-4.404-5.216-12.163
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1546227
B.SERMAYE HESABI-19-1-1
C.FİNANS HESABI-5.891-3.448-10.993
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi557446780
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.5514501.257
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-5024121.126
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu4.787-353-405
11.1.Hisse Senetleri-779-228-580
11.2.Borç Senetleri5.566-125175
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.747805-1.500
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet300
12.3.Bankalar4.9261.9221.293
12.4.Diğer Sektörler-2.182-1.117-2.793
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.3555.01410.547
13.1.Merkez Bankası1.3772.7263.857
13.2.Genel Hükümet-148-174-222
13.3.Bankalar2.5551.5532.700
13.4.Diğer Sektörler-1.4299094.212

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları1.622-1.707-1.144
D.NET HATA VE NOKSAN2.873-511-2.016

GENEL DENGE-4.4952.2183.160
E.REZERV VARLIKLAR4.495-2.218-3.160
14.Resmi Rezervler4.495-2.218-3.160
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hükümet, dolar, TCMB, Ekonomi, Haberler

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