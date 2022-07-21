Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarına yönelik düzenleme yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarına yönelik düzenleme yapıldı

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
 - Güncelleme:
Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarına yönelik düzenleme yapıldı

Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarında ceza tutarı, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.

Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarında ceza tutarı, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarının ödemesi, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde yapılacak. İdari para cezalarında indirim uygulaması, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edilecek.

İdari para cezaları, düzenlendikleri kanunlarda ödeme süresine yönelik bir belirlemenin bulunması halinde bu sürede, bulunmaması halinde ise belirlenen 1 aylık sürede ödenecek.

Süresi içinde ödenen idari para cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam yüzde 75'inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacak.

Öte yandan, tebliğle "7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022 tarihinden önce verilen idari para cezalarında indirim uygulaması konusuna da açıklık getirildi. ???????

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title