Haberler

Odeabank, 29. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi'nde 'Kurumsal Farkındalık' Ödülünü Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odeabank, Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından düzenlenen 29. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi'nde, iç denetim alanındaki başarıları nedeniyle 'Kurumsal Farkındalık' ödülü aldı. Banka, ödülün iç denetim fonksiyonuna verdikleri stratejik önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Odeabank, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından düzenlenen 29. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında "Kurumsal Farkındalık" kategorisinde ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iç denetim faaliyetlerinde gösterdiği başarı sayesinde ödül kazanan Odeabank, kurumsal yönetişim kültürünü destekleyen uygulamalarıyla söz konusu ödülü aldı.

Odeabank'a ödül, TİDE'nin 30. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen "29. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi" kapsamında verildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen kongrede, "30 Yılın Yankısı, Geleceğin Pusulası" temasıyla iç denetim mesleğinin geçmişi ve geleceğini ele alındı. Kongrede, iç denetim mesleğinin stratejik rolü, teknoloji, yapay zeka ve insan odağında ele alınırken, 37 farklı oturumda 71 konuşmacı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Tolga Usluer, aldıkları ödülün, güçlü kurumsal yönetişim kültürlerinin ve iç denetim fonksiyonuna verdikleri stratejik önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Usluer, "Odeabank olarak iç denetimi sadece bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda sürdürülebilir başarıyı destekleyen bir rehber olarak görüyoruz. Bu anlayışla, şeffaflık, etik değerler ve yenilikçi denetim yaklaşımlarıyla sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.