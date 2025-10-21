Odeabank, 29. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi'nde 'Kurumsal Farkındalık' Ödülünü Kazandı

Odeabank, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından düzenlenen 29. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında "Kurumsal Farkındalık" kategorisinde ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iç denetim faaliyetlerinde gösterdiği başarı sayesinde ödül kazanan Odeabank, kurumsal yönetişim kültürünü destekleyen uygulamalarıyla söz konusu ödülü aldı.

Odeabank'a ödül, TİDE'nin 30. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen "29. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi" kapsamında verildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen kongrede, "30 Yılın Yankısı, Geleceğin Pusulası" temasıyla iç denetim mesleğinin geçmişi ve geleceğini ele alındı. Kongrede, iç denetim mesleğinin stratejik rolü, teknoloji, yapay zeka ve insan odağında ele alınırken, 37 farklı oturumda 71 konuşmacı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Tolga Usluer, aldıkları ödülün, güçlü kurumsal yönetişim kültürlerinin ve iç denetim fonksiyonuna verdikleri stratejik önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Usluer, "Odeabank olarak iç denetimi sadece bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda sürdürülebilir başarıyı destekleyen bir rehber olarak görüyoruz. Bu anlayışla, şeffaflık, etik değerler ve yenilikçi denetim yaklaşımlarıyla sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.