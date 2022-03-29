ODD'nin 36. Olağan Genel Kurul'unda yeni yönetim belirlendi - Haberler

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ODD'nin 36. Olağan Genel Kurul'unda yeni yönetim belirlendi

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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ODD'nin 36. Olağan Genel Kurul'unda yeni yönetim belirlendi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 36. Olağan Genel Kurul'unda yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 36. Olağan Genel Kurul'unda yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.

ODD'den yapılan açıklamaya göre, ODD'nin 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

2021 yılının detaylı otomotiv sektörü değerlendirmesinin ve 2022 yılı beklentilerinin paylaşıldığı genel kurulda yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

Genel kurulda ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu iki dönem Başkanlık yaptığı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu, ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD'nin 2021 faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Verilen bilgiye göre, ODD'nin 2022-2024 Dönemi Yönetim Kurulu, Ali Haydar Bozkurt, A. Şükrü Bekdikhan, İzzet Berk Çağdaş, Özgür Yücetürk, G. A. Gino Bottaro, İbrahim Anaç ve Murat Berkel'den, Denetleme Kurulu, Altan Aytaç, Hakan Tiftik, Bülent Kılıçer'den oluştu.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekonomi, Haberler

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