- Oda ve Borsa başkanları TOGG'a geldi Türkiye genelinde bulunan 365 oda ve borsa başkanları yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG'da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik'e geldi.

- Oda ve Borsa başkanları TOGG'a geldi

BURSA - Türkiye genelinde bulunan 365 oda ve borsa başkanları yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG'da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik'e geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

125. kuruluş yılını kutlayan Gemlik Ticaret ve Sanayi odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılışı yapılacak olan yerli ve milli otomobil fabrikasına gelecek olan 365 oda ve borsa başkanını karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantıda girişte geniş güvenlik önlemleri alındı.