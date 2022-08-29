Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oda ve Borsa başkanları TOGG'a geldi

Ekonomi Haberleri

Oda ve Borsa başkanları TOGG'a geldi

- Oda ve Borsa başkanları TOGG'a geldi Türkiye genelinde bulunan 365 oda ve borsa başkanları yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG'da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik'e geldi.

- Oda ve Borsa başkanları TOGG'a geldi

BURSA - Türkiye genelinde bulunan 365 oda ve borsa başkanları yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG'da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik'e geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

125. kuruluş yılını kutlayan Gemlik Ticaret ve Sanayi odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılışı yapılacak olan yerli ve milli otomobil fabrikasına gelecek olan 365 oda ve borsa başkanını karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantıda girişte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Ekonomi

Türkiye TOGG Yerel Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title