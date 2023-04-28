Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 arttı

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. İhracat yüzde 4,4 artarken, ithalat yüzde 3,4 artış gösterdi. Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nın iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

TÜİK, Ticaret Bakanlığı'yla birlikte hazırladığı geçici dış ticaret verilerini bugün açıkladı. Buna göre, ihracat 2023 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre, mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da söz konusu ayda yüzde 73,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI İLK ÇEYREKTE YÜZDE 30,3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu durumda ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2022 ocak-mart döneminde yüzde 69,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64'e geriledi.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 384 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 191 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 130 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 112 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 528 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 656 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 223 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 102 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyar 933 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

Mart ayında ithalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 787 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 694 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 408 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 393 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Rusya ithalatta ocak-mart döneminde de ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 13 milyar 77 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 444 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 164 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 582 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 702 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,6'sını oluşturdu.