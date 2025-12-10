Ocak–Kasım Döneminde İhracat 247 Milyar 188 Milyon Dolara Yükseldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2025 yılı Ocak–Kasım döneminde ihracatın yüzde 3,7 artarak 247 milyar 188 milyon dolara yükseldiği belirtilerek, "Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracatı önceleyen vizyonumuz doğrultusunda; pazar çeşitliliğini artıran, ürün yapısını güçlendiren ve ihracatçımızın küresel rekabette konumunu sağlamlaştıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak–Kasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, küresel ticarette artan korumacılık, jeopolitik gerginlikler ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak–Kasım döneminde 45 ilin ihracatı artış gösterdi. Bu dönemde ihracat yüzde 3,7 artarak 247 milyar 188 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada, 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği kaydedilerek 2025 yılı Kasım ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara'nın ihracatta ilk beşi oluşturduğunu; Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa'nın ise ikinci beşte yer aldığını bildirildi. Kasım ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ 1 milyar doların üzerinde ihracata ulaştı.

2025 yılı Kasım ayında faaliyet illerine göre ihracatta İstanbul 4 milyar 459 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 2 milyar 882 milyon dolarla ikinci, Bursa ise 1 milyar 824 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu.

Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracat artışı incelendiğinde Kocaeli 361 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Ankara 206 milyon dolarlık artışla ikinci, Çorum ise 202 milyon dolarlık artışla üçüncü oldu. Bursa 111 milyon dolarlık, Sakarya ise 110 milyon dolarlık artışla sırasıyla dördüncü ve beşinci sırayı oluşturdu.

Motorlu kara taşıtları ihracatı 1 milyar 206 milyon 910 bin dolar oldu

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul'da ihracatın önemli bölümünü kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, örme giyim eşyası ve aksesuarı ile kazanlar ve makinalar oluşturdu. Bu dönemde İstanbul'dan kıymetli veya yarı kıymetli taş ihracatı 645 milyon 196 bin dolar, örme giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı 453 milyon 259 bin dolar, kazanlar ve makinalar ihracatı ise 440 milyon 547 bin dolar olarak kaydedildi.

Kocaeli'nde motorlu kara taşıtları ihracatı 1 milyar 206 milyon 910 bin dolara ulaştı. Elektrikli makine ve cihaz ihracatı 238 milyon 446 bin dolar, mineral yakıtlar ve mineral yağlar ihracatı ise 215 milyon 598 bin dolar oldu.

Bursa'da motorlu kara taşıtları 727 milyon 680 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Kentin kazanlar ve makinalar ihracatı 341 milyon 847 bin dolara, mobilyalar, yatak takımları ve aydınlatma ürünleri ihracatı ise 116 milyon 470 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracat Avrupa Birliği üye ülkelerine yapıldı

Kasım 2025'te İstanbul'un ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 459 milyon 108 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 315 milyon 261 bin dolarla Almanya ve 203 milyon 484 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 344 milyon 980 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Almanya'ya 259 milyon 664 bin dolar, İtalya'ya ise 176 milyon 695 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Bursa'nın ihracatında Almanya 280 milyon 102 bin dolarla öne çıktı. Fransa'ya yapılan ihracat 268 milyon 60 bin dolar, İspanya'ya yapılan ihracat ise 148 milyon 96 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracatı önceleyen vizyonumuz doğrultusunda; pazar çeşitliliğini artıran, ürün yapısını güçlendiren ve ihracatçımızın küresel rekabette konumunu sağlamlaştıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer yandan, ihracatımızın ülkemizin tüm bölgelerine güçlü ve dengeli bir şekilde yayılmasını hedefliyor; yerelde büyüyen üretim kapasitesi ve artan istihdam ile daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.