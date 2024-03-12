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Ocak Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 1,1 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı, aylık değişmedi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı, aylık değişmedi.

TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayınladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi aylık olarak değişmedi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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