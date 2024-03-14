Üye Girişi
Haberler

Ocak Ayında İnek Sütü Üretimi Arttı

Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu. Tereyağı üretimi yüzde 20, inek sütünden yapılan peyniri üretimi ise 12,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu. Tereyağı üretimi yüzde 20, inek sütünden yapılan peyniri üretimi ise 12,3 arttı.

TÜİK, ocak ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini bugün açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı 915 bin 522 ton oldu.

TEREYAĞI ÜRETİMİ YÜZDE 20 ARTTI

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek sütünden yapılan peynir üretimi yüzde 12,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6 arttı, tereyağı üretimi yüzde 20 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ YÜZDE 4,4 ARTTI

Bir önceki ay 874 bin 193 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu. Bir önceki ay 147 bin 346 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 4,4 oranında artarak 153 bin 796 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeter kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Sarıçam Belediye Başkan adayı Mustafa Yeter kaç yaşında, nereli? İrfan Özcan kimdir? CHP Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı İrfan Özcan kaç yaşında, nereli? Mehmet Dilek kimdir? AK Parti Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan kimdir? CHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Ahmet Hakan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title