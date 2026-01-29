TÜİK: Ekonomik güven endeksi ocakta değişim göstermedi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında ekonomik güven endeksinin değişim göstermeyerek 99,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı. Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 olurken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.