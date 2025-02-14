Ocak Ayında Balıkesir'de 2.426 Konut Satıldı

Balıkesir'de Ocak ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 426 konut satıldı. Ocak ayında Türkiye genelinde 112 bin 173 konut satıldı.

Ocak ayında TÜİK verilerine göre Balıkesir'de 2 bin 426 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti." - BALIKESİR