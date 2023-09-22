Obninsk NEW Uluslararası Gençlik Nükleer Forumu, Obninsk'te başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen Obninsk NEW Uluslararası Gençlik Nükleer Forumu, 70'ten fazla ülkeden 500'ün üzerinde uzman ve genç bilim insanının katılımıyla, Rusya'nın Obninsk kentinde başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül'de başlayan forum kapsamında katılımcılar, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayalı bir gelecek yaratmaya yönelik sektörün karşılaştığı küresel zorlukların yanı sıra nükleer ve ilgili bilimlerin geliştirilmesi, sektör uzmanlarının eğitimi ve kariyer yönetimi için yeni bir sistemin düzenlenmesi konularını ele alıyor.

Ayrıca, 23 Eylül'e kadar sürmesi planlanan forum çerçevesinde, E. P. Slavsky Gençlik Bilimsel ve Teknik Konferansı, İnovasyon Laboratuvarı'na ek olarak eğitim, spor ve kültürel etkinliklerle nükleer fizik alanındaki en son araştırmalara ilişkin raporların sunulacağı bilimsel okumaların da yer alması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin, karşılama konuşmasında küresel nükleer endüstrinin geleceğinin özellikle gençlere bağlı olduğuna dikkati çekerek, Uluslararası Nükleer ve İlgili Teknolojiler Bilim ve Eğitim Merkezi Obninsk Tech'in kurulması için aktif çalışmaların başladığını belirtti.

Mişustin, Obninsk Tech'in dünyanın dört bir yanından yetenekli gençleri bir araya getirecek lider bir merkez olacağını ifade ederek, "Merkez, ekonomi sektörlerinde aranan üst sınıf uzmanların yetiştirilmesine yardımcı olacak ve yeni nükleer bilimsel gelişmeler alanında Rusya'nın teknolojik egemenliğini sağlamaya olanak tanıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise nükleer endüstrinin kökeninin bilime dayandığını ve bu sebeple iyi eğitilmiş uzmanların endüstrinin daha da geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılması için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarın ve yarından sonra eğitimin nasıl olması gerektiğini gençler belirlemelidir. Bizim misyonumuz gençlere bu çalışmalarında yardımcı olmaktır. Dolayısıyla bugün Obninsk'te Rosatom'un amiral gemisi Üniversiteler Konsorsiyumu'nun lideri Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI ile geleceğin nükleer projeleri için uzmanlar yetiştirmek üzere benzersiz bir uluslararası bilim ve eğitim platformu düzenliyoruz."

Likhachev ayrıca, Obninsk Tech Uluslararası Nükleer Eğitim Merkezi'nin ortaklığın bulunduğu ülkelerden tüm paydaşların katılımıyla düzenlenmesi ve geliştirilmesinin, ülkenin 2030'a kadar küresel nükleer ve ilgili eğitim pazarının en az yüzde 20'sini kapsamasını sağlayacağını ifade etti.

"Nükleer enerji mühendisliği karbonsuzlaşmanın bir sembolü"

Söz konusu etkinlikte düzenlenen "Dünyanın Sürdürülebilir Kalkınmasının Temeli Olarak Güçlü Eğitim" başlıklı genel oturuma, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktör Yardımcısı Mikhail Chudakov, Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao-y-Leon, Bolivya Nükleer Enerji Ajansı Genel Direktörü Hortensia Jimenez Rivera, Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI Rektörü Vladimir Shevchenko katıldı.

Dünya Nükleer Birliği Genel Müdürü Sama Bilbao-y-Leon, Nükleer enerji mühendisliğinin geleceğin çevre dostu güç dengesinin ayrılmaz bir parçası ve aynı zamanda karbonsuzlaşmanın bir sembolü olduğunu vurgulayarak, "Çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için Nükleer enerji mühendisliği elzemdir. Temiz enerji dünyanın her yerindeki insanlar için ulaşılabilir olmalıdır. Eğitim, nükleer teknolojilerin önemini anlamak için güçlü bir temel oluşturulmasını teşvik eden önemli bir etkendir." ifadelerini kullandı.

Bolivya Nükleer Enerji Ajansı Genel Müdürü Hortensia Jimenez Rivera ise dünyanın önemli ekonomik ve teknolojik dönüşümlerden geçtiğini ve bu nedenle insanların yaşam kalitesini arttırmak için yeni kalkınma yolları bulunması gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"Nükleer teknolojinin geliştirilmesinde en önemli etken eğitimdir. Dolayısıyla enerji projelerinin hayata geçirilmesi yüksek nitelikli profesyoneller gerektirmektedir. Gençleri, nükleer projeleri ve refahı teşvik etmek için eğitim projelerimize katılmaya davet ediyorum."

Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi de Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabileceği bilgisini paylaşarak, şunları ifade etti:

"Yakın gelecekte uluslararası nükleer projelerde daha aktif rol alabilmek için nükleer enerji alanındaki yetkinliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Obninsk'in eğitim konusunda önemli bir rol oynadığına şüphe yok ve anlaşmamıza göre mühendislerin ve bilimsel personelin eğitimi burada gerçekleştiriliyor. 2027 sonuna kadar 300'den fazla genç mühendisin eğitim görmesi bekleniyor. Bu durum, gençlerin kariyerlerini inşa etmek için nükleer endüstriyi seçme konusundaki ilgilerini artırmalıdır."