Obilet'ten Öğrencilere Bütçe Dostu Seyahat Alternatifleri

Seyahat uygulaması Obilet, öğrencilere yönelik ekonomik bilet ve konaklama seçenekleri sunan rotalarını paylaştı. Türkiye'de Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon gibi şehirler, öğrencilere hitap eden etkinlik ve keşif fırsatlarıyla dolu.

Seyahat uygulaması Obilet, öğrencilere yönelik hazırladığı bütçe dostu bilet ve konaklama seçeneklerinin yer aldığı seyahat rotalarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Obilet, Türkiye genelinde gençlerin gezip görebileceği şehirleri ekonomik fiyatlarla erişilebilir hale getiriyor. Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon, öğrencilere yönelik sunulan rotalar arasında yer alıyor.

Hafta sonu tatilleri veya kısa aralar için planlanan seyahatlerde Obilet kullanıcıları, otobüs ve uçak seferlerini karşılaştırarak uygun fiyatlı biletleri bulabiliyor, ayrıca 30 binden fazla otel seçeneği arasından rezervasyon yapabiliyor.

Son yıllarda kültürel altyapısıyla dikkat çeken Eskişehir, Porsuk Çayı boyunca yapılan yürüyüşler, Sazova Parkı, Odunpazarı Modern Müze (OMM) ve çeşitli bilim merkezleriyle öğrencilere hitap ediyor.

İstanbul ise müze gezilerinden boğaz yürüyüşlerine, konserlerden sahaf turlarına kadar herkes için olduğu gibi öğrenciler için de özel bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Öğrenciler için müze gezileri, boğaz kenarında yürüyüş ve kültür-sanat etkinliklerini gibi birçok alternatif İstanbul'da öğrencileri bekliyor.

Sıcak havası, sıcak kanlı insanları ve mekanlarıyla öğrencilerin keyif aldığı şehirler arasında İzmir de yer alıyor.

Kordon'da gün batımını izlemek, Alsancak sokaklarında dolaşmak ve çevredeki tatil bölgelerini ziyaret etmek, İzmir'i öğrenci rotaları içinde cazip hale getiriyor.

Ankara ise kültür sanat ve sosyal hayata kadar pek çok alandaki gelişimiyle öne çıkıyor. Anıtkabir'den müzelerine, konser salonlarından kafelerine kadar Ankara öğrenciler için kültür, tarih ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Karadeniz'de ise doğası, sisli yaylaları, sıcak insanları ve öğrenci dostu fiyatlarıyla Trabzon, doğayla iç içe bir mola isteyenler için özel bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
