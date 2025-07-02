Obilet'ten Çocuk Dostu Yaz Tatili Rotaları

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Obilet, yaz tatilini planlayan çocuklu aileler için hijyen, güvenlik ve bütçeye uygun alternatiflerle dolu çocuk dostu tatil rotalarını derledi. Antalya, Muğla, KKTC ve Afyon gibi bölgelerde çeşitli otel ve tesis önerileri bulunuyor.

Obilet, yaz tatilini planlamak isteyen çocuklu aileler için çocuk dostu tatil rotalarını içeren derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okulların kapanması ve sıcak hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte yaz tatili süreci başladı. Tatil planını henüz yapmayan aileler için hazırlanan rehberde, hijyen ve güvenlik kriterlerinin yanı sıra bütçeye uygun alternatifler de yer aldı.

Obilet'in derlediği öneriler arasında Antalya, Muğla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Afyon gibi farklı tatil rotaları bulunuyor. Bu bölgelerde çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici imkanlar sunan otel ve tesislere dikkat çekiliyor.

Antalya, her şey dahil konseptli otelleri, aquaparkları ve çocuk kulüpleri ile çocuklu ailelerin sık tercih ettiği tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Kentte beş yıldızlı otellerin yanı sıra daha ekonomik seçenekler de bulunuyor.

Muğla ise Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik beldeleriyle doğa ve kültürle iç içe bir tatil fırsatı sunuyor. Denize sıfır oteller, çocuk havuzları ve oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bölgenin tarihi ve kültürel yapısı da çocuklara öğretici bir deneyim sağlıyor.

Pasaportsuz seyahat imkanı sunan KKTC, güvenli plajları ve çocuklara özel eğlence alanlarıyla dikkat çekiyor. Kolay ulaşım avantajı sayesinde son yıllarda çocuklu aileler tarafından tercih edilen bir destinasyon haline geldiği belirtiliyor.

Termal otelleriyle öne çıkan Afyon da sağlık ve dinlenme temalı bir tatil planlayan aileler için alternatif oluşturuyor. Aile havuzları, kapalı aktiviteler ve çocuk oyun alanları gibi hizmetler sunan otellerle farklı bir tatil deneyimi vadediliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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