obilet.com'dan "en gözde" bayram tatili destinasyonları - Haberler

Online otobüs ve uçak bilet satış platformu obilet.com, bayram tatilinde tercih edilebilecek "en gözde" destinasyonları açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı beklentisi turizm sektörünü hareketlendirdi. Oteller ve acentelerde yoğunluk şimdiden başlarken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi tatil rezervasyonlarına yöneldi.

obilet.com, tatil planları yapanlar için Kurban Bayramı tatilinde yurt içinde gidilebilecek, sezonun en gözde tatil destinasyonlarını derledi.

Alanya, Antalya'nın doğusunda ve Akdeniz kıyısında yer alan bir ilçe. Tarihi güzelliğiyle ve doğasıyla görülmeye değer olan Alanya, Akdeniz sahillerinin en çok tercih edilen tatil merkezleri arasında yer alıyor. Alanya, Türk rivierası olarak bilinen Akdeniz kıyısında 70 km uzunluğunda tercih edilen tatil beldelerden biri olarak öne çıkıyor.

Bodrum, Antik çağlardaki ismiyle Halikarnassos, tarihte de en önemli yerleşim merkezlerinden biri oldu. Doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyecek olan Bodrum Aspat Koyu, Bardakçı Koyu, Tavşan Adası, Uyku Vadisi, Değirmen Şelalesi gibi daha birçok güzelliği keşfetme imkanı sunuyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi, Fethiye'ye 105 kilometre, Antalya'ya 212 kilometre, Marmaris'e ise 228 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aşılması zor dağların aşağısında kurulmuş Kaş, ışıl ışıl güneşi, denizinin berraklığı, Arnavut kaldırımlı sokakları ile ziyaretçilerine adeta "cenneti" yaşatıyor.

Fethiye, Dalaman, Ayvalık, Çeşme

Fethiye, doğal güzellikleri, kültürel mirasıyla ve tarihi yapısıyla her yıl tatilseverlerin en gözde tatil lokasyonları arasında yerini koruyor. Ülkenin en önemli turizm gelir kaynakları arasında yer alan Fethiye, eşsiz koyları, uzun sahilleri, kültürel mirası ile dünyanın turistik yerleşik bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Harika doğası ve upuzun kumsalları ile yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi Dalaman, sakinliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra, antik kentleri ile de turizme büyük ölçüde katkı sağlıyor. Dalaman birbirinden güzel koyları, temiz havası lezzetli yemekleri ile sonuna kadar huzuru yaşayabilecek bir deneyim sunuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, şehrin batısında Ege Denizi kıyısında yer alıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde biri olmakla beraber, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ayvalık, yaz aylarında tatilcilerden yoğun talep görüyor. 2017'den bu yana UNESCO Dünya mirası geçici listesinde yer alan Ayvalık, doğal ve tarihi güzellikleri, Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası ile tatilcilerin tercihlerinde ilk sıralarda bulunuyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi, Türkiye'de tatil denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri. İlçenin doğusunda Urla, kuzeyinde, batısında ve güneyinde Ege Denizi bulunuyor. Çeşme'de görülmesi gereken yerler arasında, altın sarısı kumsallarıyla Ilıca, butik otelleriyle Alaçatı yer alıyor. Ulaşımın oldukça kolay sağlandığı Çeşme, Türkiye'de bir şehirle ilçe merkezi arasında otoyola sahip tek belde olarak öne çıkıyor.

Bozcaada, Kuşadası, Kıbrıs

Bozcaada, eski adıyla Tenedos, Ege Denizi'nde, Gökçeada'dan sonra ikinci en büyük ada. Çanakkale'ye bağlı adanın yüzölçümü 40 kilometrekare ve anakaraya uzaklığı 6 kilometre. Gökçeada bağcılık, deniz turizmi ve rüzgar santralleriyle büyük ilgi görüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi antik çağlarda Anadolu'nun Akdeniz'e açılan başlıca limanlarındandı. Doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin uğrak notları arasında bulunan Kuşadası, dünyaca ünlü "saklı cennet" olarak bilinen Zeus Mağarası ile eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

Kıbrıs, Güneybatı Asya'da bulunan ve Akdeniz'deki Sicilya ve Sardinya'dan sonra gelen üçüncü büyük ada. Kıbrıs, Akdeniz ortasında stratejik bir öneme sahip. Birçok farklı medeniyeti içinde barındırmış ve köklü bir tarihi geçmişi taşıyor. Görülmeye değer sahilleri ve iklimi ile yaz aylarında dinlenmek için sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinden tatilcileri ağırlıyor.