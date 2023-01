Obilet.com'dan 2023'te öne çıkacak rotalar

Online otobüs ve uçak bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet.com, seyahat planlarını yapmaya hazırlanan seyahat severler için bu yıl öne çıkacak rotaları paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, Obilet.com, 2023'te seyahatlerine yeni anlamlar katmak isteyen seyahat severlerin görmesi gereken yerleri derledi.

Bu yerler arasında şunlar yer alıyor:

"Google'ın "2022 Yılın Arama Trendleri Raporu"na göre, nerede olduğu en çok sorulan yerler arasında ilk 5'te El Hamra Sarayı geliyor. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alan bu eşsiz yapı, İslam medeniyetini yansıtan en önemli eserlerden biri olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 8 asırlık geçmişiyle zamana karşı direnen, geleceğe miras kalması için restorasyon çalışmalarının sürdüğü Saray, tüm dünyadan ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon turiste kapılarını açan El Hamra, 2023 yılında da seyahat severlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Google'ın raporunda en çok aranan yerler arasında ilk 10'da Türkiye'den Düden Şelalesi yer alıyor. Türkiye'de mağarayla şelalenin buluştuğu tek yer olarak bilinen Düden Şelalesi, Antalya şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunuyor. Antalya'ya gelen yabancı turistler kadar yerli turistlerin de başlıca ziyaret noktaları arasında yer alan şelale, şehrin simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Yemyeşil ormanların içinde yankılanan su sesi ile stres atmak, doğayı her yönüyle yaşamak isteyenler için Düden Şelalesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

2023, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olduğu için Ankara özellikle de Anıtkabir bu yıl milyonlarca kişiyi ağırlamayı bekliyor. Ulu Önder'in ebedi istirahatini gerçekleştirdiği Anıtkabir, bu yıl mutlaka ziyaret etmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda. Anıtkabir dışında Kızılay Meydanı, Güvenpark ve Ankara Kalesi de Ankara'nın nefes aldıran simgeleri arasında yer alıyor. Ankara'nın evleri ve sokaklarıyla ünlü bölgesi Hamamönü ise ziyaretçilerini birkaç yüzyıl öncesine götürerek yaşattığı farklı atmosferi ile geçmişe yolculuk vadediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe hala görmemiş olanların bu yıl mutlaka listeye eklemesi gereken yerler arasında. Dünya tarihine ışık tutan bu etkileyici bölgede son olarak M.Ö. 13600'lü yıllara ait polenler gün yüzüne çıkarıldı. Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl önce yapılan Göbeklitepe, insanlığın en eski yaşam alanlarından biri olarak her yıl giderek artan sayıda ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor. Hala birçok gizemi içinde barındıran, jeolojiden arkeolojiye, tarihten sosyolojiye her alanın ilgi odağı olmaya devam eden Göbeklitepe, henüz tarım dahi yapılmayan çağlara yolculuk etmek isteyenleri bekliyor.

Obilet.com verilerine göre, 2022 yılında yurt dışında en çok uçak bileti aranan yerler arasında ilk sırada Bakü geliyor. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak tanımlanan Bakü, Avrupa ve Asya'nın birleştiği bir coğrafyada, sınır komşumuz Azerbaycan'ın başkenti olarak konumlanıyor. Direkt uçuşlarla büyük şehirlerden uygun fiyata uçulabildiği gibi tren veya otobüsle de kolayca ulaşılabilen Bakü, yakınlığının yanı sıra ekonomik bir seyahat alternatifi olarak da öne çıkıyor. Bakü hayat pahalılığı açısından dünyadaki 379 şehir arasında 334'üncü sırada yer alıyor. UNESCO listesinde yer alan surlarla çevrili eski kent, 1000 yıldan daha eski bir tarihe sahip Kız Kalesi, dünyada bir ilk olan Halı Müzesi ve Alev Kuleler geçmişle gelecek arasında, benzersiz bir zaman yolculuğu yaşamak isteyenlerin favori seyahat rotaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

The New York Times'ın 2023'te görülmesi gereken 52 yer listesinde İstanbul, 35'inci sırada yer alıyor. İstanbul yılların eskitemediği metropollerden biri olarak kültürden sanata, mutfaktan tarihe, her anlamda dünyanın en ilgi çeken şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Prens Adaları'ndan hayatın hiç bitmediği, her daim dinamik İstiklal Caddesi ve Galata sokaklarına, şehrin en büyük sanat merkezlerinden biri olmaya aday Feshane ve Gazhane'den boğaz semtlerine, şehrin zenginliklerini yeniden keşfetmek isteyenler için İstanbul, 2023 yılında da favori adreslerden biri."