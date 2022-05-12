Obilet.com, 2022'nin en popüler tatil destinasyonlarını açıkladı

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin online otobüs ve uçak bilet satış platformu obilet.com, tatil planı yapanlar ya da nereye gideceklerine karar veremeyenler için yurt içinde gidilebilecek 2022 yaz sezonunun gözde tatil destinasyonlarını derledi.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte turizm sezonu hareketlenirken, kışın ardından yazın ilk dönemlerini yaşadığımız bugünlerde tatil planları yapılmaya başlandı.

obilet.com, bu yılın gözde tatil yerlerinin bir listesini hazırladı.

Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaş, 2015 yılından bu yana en popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Kalkan'dan başlayan, Fethiye'ye kadar uzanan sahil şeridinde kültürel miras ve doğal güzellikler bulunuyor. Kaş, harika doğası ve pırıl pırıl denizi ile ziyaretçilerinin gözdesi arasında olmaya devam ediyor.

Muğla'nın en güzel destinasyonları arasında yer alan Datça, berrak denizi, bol oksijenli havası ve doğal güzellikleri ile Ege Denizi'nin Akdeniz'e kavuştuğu ortak bir noktada bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan ve antik çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gümüşlük, ünlü mekanlarıyla tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Fethiye sınırları içinde yer alan Faralya, lüks butik otelleri ve izole yapısı ile doğayla baş başa kalmak isteyen tatilcileri kucaklıyor.

Popülerliğini koruyan, doğası ve koylarıyla öne çıkan Gökçeada, bu yıl da en çok ziyaret edilecek destinasyonlar arasında yer alıyor. Birçok yeni yapılaşma olmasına karşın eski dokusunu günümüze kadar koruyan Gökçeada, denizi, rüzgarı, birçok plajı ve değişik tatlar arayanlar için tatilcilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Adrasan; Antalya'da en çok ziyaret edilen, kamp tatili, eşsiz sahili, koyları ve turizm işletmeleriyle bu yaz da en iyi tatil destinasyonları arasında yer alıyor.