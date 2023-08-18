Obilet Bilişim Sistemleri AŞ Soruşturması Sonlandırıldı

Rekabet Kurulunca, Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, alınan taahhüt üzerine sonlandırılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Obilet'in, bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek, biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışladığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Şirketin, söz konusu faaliyetlerle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "hakim durumun kötüye kullanılması"na ilişkin maddesini, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmelerle de Kanun'un rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ilişkin maddesini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu.

Dosya kapsamına giren yeni iddialar da soruşturmaya eklendi.

Soruşturma süreci devam ederken, Obilet tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu.

Görüşmeler sonucunda Obilet Bilişim Sistemleri AŞ'nin otobüs taşımacılığı için biletleme yazılım hizmetinin, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı hizmetine bağlanmasına yol açabilecek uygulamalarıyla Obilet ve rakip platformlar arasındaki sözleşmelerde yer alan çevrim içi reklam yasakları ve iletişim yasağı bakımından ortaya çıkan rekabetçi endişeleri gidermeye yönelik bir taahhüt paketi sunuldu.

Söz konusu taahhüt paketi hakkında üçüncü kişilerin görüşlerine de başvuruldu.

Kurulca, dosyanın müzakeresi neticesinde, Obilet'in sunduğu nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesine ve taahhütlerin firmanın kontrolü altında bulunan Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ bakımından bağlayıcı hale getirilerek teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.

Taşıyıcı firmalar başka firmanın yazılımını kullanabilecek

Duyuruda, kabul edilen taahhütler şöyle özetlendi:

"Obilet tarafından farklı biletleme yazılımını kullanan taşıyıcı firmalar için yazılım hizmeti içermeyen çevrim içi bilet satış sözleşme metni hazırlandı ve taşıyıcı firmalar ile imzalanmaya başlandı. Uygulanan modelde taşıyıcı firmalar Obilet'e yalnızca satış-dağıtım-pazarlama komisyon bedeli ödeyecek. Obilet'in biletleme yazılımını kullanan bir taşıyıcı firmanın başka bir yazılım kullanmaya karar vermesi durumunda bu husus taşıyıcı firmanın Obilet platformu üzerinden satışa kapatılması yönünde bir gerekçe oluşturmayacak ve Obilet tarafından taşıyıcı firmaya herhangi bir ayrımcı ya da dışlayıcı davranışta bulunulmayacak. Taşıyıcı firmanın obilet.com üzerinden satışa kapatılması ise hangi biletleme yazılımını kullandığı fark etmeksizin yalnızca yürürlükteki mevzuat hükümleri ve esaslı yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda söz konusu olacak. Obilet tarafından biletleme yazılımını kullanan taşıyıcı firmalara bir duyuru yapılarak taahhütlerle ilgili bilgi verilecek."