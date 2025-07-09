Obilet, 15 Temmuz İçin Kısa Seyahat Rotaları Hazırladı

Obilet, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü 4 günlük tatile çevirmeyi planlayanlar için kısa seyahat rotaları hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl gelecek hafta salı gününe denk gelen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, yeni yerler keşfetmeyi sevenlere bir gün izin alarak tatili 4 güne çıkarma fırsatı sunuyor.

Otel rezervasyonundan uçak biletine, araç kiralamadan feribot seferlerine kadar tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden planlama imkanı sunan Obilet, bu 4 günlük süreyi değerlendirmek isteyenler için İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden kolayca ulaşılabilen rotaları paylaştı.

Bozcaada, Ayvalık, Çeşme veya Assos (Behramkale), kısa sürede ulaşılmasına rağmen şehir hayatından uzaklaşmayı sağlayacak seçenekler arasında yer alıyor.

Doğası, temiz denizi, plajları ve butik otelleriyle keyifli bir ada tatili yapmak isteyenlerin favorileri arasında Bozcaada öne çıkıyor. Araçla ulaşımın mümkün olduğu ada, Geyikli'den feribotla kolay ulaşımı ve huzurlu atmosferiyle tercih ediliyor.

Taş evleri, dar sokakları, Ege mutfağının lezzetli örneklerinin bulunabileceği restoranları ve mekanlarıyla Ayvalık da kısa tatiller için keyifli bir alternatif sunuyor. Tercih olarak daha sakin bir ortamda kafa dinlemek isteyenler, arabayla ya da motorlarla Cunda'ya geçerek Ayvalık manzarasına karşı ada havası alabiliyor.

Kaz Dağları'nın eteğinde, Ege'nin kuzey kıyısında konumlanan Assos ise tarihi atmosferi, doğal güzellikleri ve huzurlu havasıyla dikkati çekiyor. Burada, Behramkale Antik Kenti kalıntıları arasında yürüyerek tarihle iç içe zaman geçirilebiliyor ve tarihi Athena Tapınağı'nda gün batımı seyredilebiliyor. Assos Limanı çevresindeki restoranlarda, Kuzey Ege manzarası eşliğinde bölge lezzetlerinin tadına bakılabiliyor.

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