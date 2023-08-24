Oba Makarna Grup Şirketleri CEO'su Alpaslan Özgüçlü '40 Yaş Altı 40 CEO' araştırmasında üçüncü sırada

Ekonomist Dergisi'nin düzenlediği '40 Yaş Altı 40 CEO' araştırmasının sonuçlarına göre, Oba Makarna Grup Şirketleri CEO'su Alpaslan Özgüçlü üçüncü sırada yer aldı. Özgüçlü, başarının doğru kararlar ve yatırımlarla elde edildiğini belirtti.

Bu yıl Ekonomist Dergisi tarafından sekizincisi gerçekleştirilen '40 Yaş Altı 40 CEO' Araştırmasının sonuçlarına göre, Oba Makarna Grup Şirketleri CEO'su Alpaslan Özgüçlü üçüncü sırada yer aldı.

Her yıl geleneksel olarak Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin '40 Yaş Altı 40 CEO' araştırması sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl yedinci sırada yer alan Alpaslan Özgüçlü bu yıl yapılan araştırma sonuçlarına göre üçüncü sırada yerini aldı. Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oba Makarna Grup Şirketleri CEO'su Alpaslan Özgüçlü, elde edilen başarıda alınan doğru kararlar ve gerçekleştirilen doğru yatırımların önemli rol oynadığını ifade etti. - GAZİANTEP