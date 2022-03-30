O sektör yüzde 968 büyüdü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü 2022 yılının Şubat ayında yüzde 968 büyüyerek 4 milyon 771 bin 58 dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta 2022 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarına yansıyan büyüme yüzleri güldürdü. 2021 yılının Şubat ayında sadece 446 bin dolarlık ihracat yapan Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü, yüzde 968 büyüyerek 4 milyon 771 bin 58 dolarlık ihracat başarısı yakaladı.

Avrupa'nın en büyükleri arasında gösterilen 2 üretim tesisine de ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta, önümüzdeki yıllarda bu ihracatın daha da artacağı bildirildi

Kendisiyle birlikte 300 sektörü bünyesinde barından inşaat ve çimento sektörünün önümüzdeki yıllarda altın çağını yaşaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ve Ortadoğu açılımı ile Türk şirketleri ve Türk çimento sektörünün o bölgelere kanalize olduğu belirtilirken, sektör temsilcilerinin kazandığı iş gücü tecrübesi sayesinde dünyanın her yerinde iş yapabilme kapasitesine ulaştığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi