Nvidia, 4 Trilyon Dolar Piyasa Değerine Ulaşan İlk Şirket Oldu

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ABD'li çip şirketi Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon doları aşarak bu eşiği geçen ilk şirket olarak kayıtlara geçti. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 2,8 artış gösterdi.

NEW ABD'li çip şirketi Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasından hemen sonra yaklaşık yüzde 2,8 artışla 164,42 dolara tırmandı.

Böylece şirketin piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıkarken, Nvidia bu eşiği aşan ilk şirket olarak kayıtlara geçti.

Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında da 3 trilyon doları aşmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 3,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 3,1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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