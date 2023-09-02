Nusaybin'e Organize Sanayi Bölgesi İçin İstişare Toplantısı Düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı başkanlığında yapılan istişare toplantısında, ilçeye yapılması planlanan OSB için gerekli adımlar ele alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kurulması için çalışma sürdüren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, makamında yeni bir istişare toplantısı düzenledi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Dinçer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel ile Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Av. Nurullah Tunçalan ve ilgili müdürlerin katılımıyla, ilçeye yapılması planlanan OSB için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Kayabaşı, ilçeye bir organize sanayi bölgesi kazandırılması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Kayabaşı; "İlgili Kurumlarla ilçemize OSB kazandırmak için uzun zamandır çalışıyoruz. OSB'nin istediği ölçüde arazi temelimiz tamamlandı. Karar verildiği anda kazmayı vurmaya hazırız. OSB ile ilçemize yeni sanayi alanları kazandırmayı, ilçemizi bir ticaret bir sanayi merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - MARDİN