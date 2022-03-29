Nusaybin'de Artukbey Kahve Şubesi açıldı - Haberler

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Nusaybin'de Artukbey Kahve Şubesi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Nusaybin'de Artukbey Kahve Şubesi açıldı

Mardin'den tüm Türkiye'ye açılan ünlü Artukbey markası, Nusaybin'de ikinci şubesini açtı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'den tüm Türkiye'ye açılan ünlü Artukbey markası, Nusaybin'de ikinci şubesini açtı.

Nevruz Caddesi üzerinde kurulan Artukbey Kahve'nin açılış kurdelesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Artukbey kurucularından Aydın Yertüm, Nusaybin Şubesi Sorumlusu Mahmut Ayaz, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri ve kanaat önderleri tarafından kesildi.

Açılışta Kayabaşı, ilçede her gün açılan yeni işletmelerin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Kayabaşı, "İlçemiz her geçen gün Allah'ın izniyle barışın, huzurun, kardeşliğin kenti olduğunu gösteriyor. Rabbim bu birlikteliğimizi daim eylesin inşallah. Bu vesileyle bu işletmenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

Nusaybin'de Artukbey Kahve Şubesi açıldı

Nusaybin'de Artukbey Kahve Şubesi açıldı

Nusaybin'de Artukbey Kahve Şubesi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nusaybin, Türkiye, Mardin, Aydın, Ekonomi, Haberler

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