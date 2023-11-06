Nurhak'ta Yasa Dışı Tavşan Avına Cezai İşlem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yasa dışı olarak farla tavşan avı yaparken yakalanan 2 şahsa, 28 bin lira cezai işlem uygulandı. Avda kullanılan otomobile ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, yasak olmasına rağmen farla gece avı yapan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sorumluluk sahası içinde olan Nurhak ilçesi kırsalındaki av koruma ve kontrol faaliyeti esnasında tüfek sesi duyan DKMP ekipleri, yaptıkları incelemede 2 kişinin gece avı yaptığını belirledi.

3 tavşan vurduğu tespit edilen şahıslara, toplamda 28 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandı. Yasa dışı avda kullanılan otomobil, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

DKMP ekipleri, Elbistan'daki denetimlerinde de 57 avcıyı kontrol etti. Yasa dışı olarak keklik avlayan bir kişiye de yasal işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ