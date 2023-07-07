Nurdağı'nda Patates Hasadı Başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 4 bin 800 dekar alanda ekimi yapılan patatesin hasadı sürüyor. Bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen, patatesin tarlada kilosunun 12-13 liradan alıcı bulması üreticileri memnun ediyor.

GAZIANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 4 bin 800 dekar alanda ekimi yapılan patatesin hasadı sürüyor.

Yoğun olarak ilçeye bağlı Sakcagözü ve Şatırhöyük mahallelerinde olmak üzere 4 bin 800 dekar alanda alternatif ürün olarak patates ekimi yapılıyor. Bu yıl rekoltenin geçmiş yıllara göre daha düşük olmasına rağmen, patatesin tarlada kilosunun 12-13 liradan alıcı bulması üreticiyi mutlu ediyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, patatesin ilçede alternatif ürün olarak son yıllarda ekiminin yapıldığını belirterek, "Bu yıl 4 bin 800 dekar alanda ekimi yapılan patatesin hasadına başladık. Geçen yıl dekar başına 6 ton ürün alınmıştı. Bu yıl deprem nedeniyle çiftçilerimiz tarlada kısmen uzak kalmasıyla dekar başına verimin 3 ile 5 ton arasında olduğunu düşünüyoruz. Ancak, tarlada patatesin kilosunun 12 ile 13 liradan satılması üreticisinin yüzünü güldürdü" dedi.