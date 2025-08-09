Nükleer Santraller için Yeni Güvenlik Yönetmeliği Yayınlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer santrallerde güvenlik sistemlerine kesintisiz enerji sağlamak üzere kullanılan alternatif akımı doğru akıma çeviren doğrultucular ile bataryaların işlevsel güvenilirliğinin ortaya konulmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

NDK'nin, "Nükleer Santrallerde Tesis İçi Doğru Akım Güç Kaynakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nükleer santrallerde acil durum güç sistemlerinde kullanılan doğrultucular ve bataryalara ilişkin tasarım, kapasite, şarj, izleme, elektriksel koruma, yerleşim, iklimlendirme ve test süreçleri için teknik kriterler belirlendi.

Bu ekipmanların işlevsel güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik asgari gereklilikler ortaya konuldu.

Bu çerçevede nükleer santral kurmayı veya işletmeyi amaçlayan kuruluşlar, güvenlik sistemlerine kesintisiz enerji sağlayan doğru akım sistemlerinin güvenlik gereklerine uygun olmasından ve buna ilişkin faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinden sorumlu olacak.

Ayrıca tesis tasarımında batarya kapasitesinin en az 2 saatlik otonomi süresine sahip olacak şekilde belirlenmesi, hidrojen salımı ve sıcaklık gibi kritik parametrelerin sürekli izlenmesi, hızlı şarj ve akım limitleme özelliklerinin teknik standartlara uygun olması gerekecek.

Batarya ve doğrultucular, teknik performans gereklilikleri, güvenlik test yöntemleri, çevresel dayanıklılık şartları, elektriksel koruma kriterleri ile sismik yeterlilik ve dayanıklılık ölçütlerini kapsayan uluslararası standartlara göre kapsamlı testlerden geçirilecek, koruma sistemleri ve elektriksel izolasyon tedbirleri sağlanacak.

Yönetmelik, yürürlük tarihinden önce yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvuruda bulunmuş kuruluşların, 6 ay içinde uyum eylem planlarını hazırlayarak NDK'ye sunmalarını öngörüyor.