Nükleer Enerji ve Yapay Zeka: Enerji Talebinin Geleceği NPPES'te Tartışılacak

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Yarın başlayacak 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde (NPPES), yapay zekanın artan enerji talebi üzerindeki etkileri ve nükleer enerjinin bu süreçteki rolü ele alınacak. Zirve, Türkiye ve uluslararası uzmanları bir araya getirerek, nükleer enerji alanında yeni teknolojiler ve iş fırsatlarını tanıtacak.

Yapay zekanın hızla artan enerji talebine etkileri ve bu süreçte nükleer enerjinin üstleneceği stratejik rol, yarın başlayacak 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde (NPPES) ele alınacak.

INPPES Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenecek zirve, 1-2 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Zirve, Türkiye'deki nükleer enerji yatırımlarıyla ilgilenen karar vericiler ile global oyuncuları, bu alandaki fırsatlardan pay almak isteyen yerli firmalar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile yerli ve yabancı uzman ve profesyonelleri bir araya getirecek.

Nükleer enerji alanındaki en son teknolojilerin tanıtılacağı ve sektöre yön veren güncel gelişmelerin ele alınacağı zirvede binin üzerinde katılımcı bekleniyor. Bu yıl zirveye Rusya, Çin, Güney Kore, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nden de yoğun katılım öngörülüyor.

Zirvede çeşitli oturumlarla, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) tedarik ve iş fırsatlarının yanı sıra küçük modüler reaktörler (SMR) ile mikroreaktörlerin Türkiye ve çevre bölgelerdeki potansiyeli ele alınacak. Zirve kapsamında ikili iş görüşmeleri yapılacak, yeni teknolojiler sergilenecek ve işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ASO Başkanı Seyit Ardıç, zirvenin Türkiye sanayisi için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "NPPES, Türk sanayicisini Akkuyu gibi mega projelerin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu'daki yeni nükleer yatırımlara da entegre ediyor. Türkiye'nin nükleer enerji alanında ilerlemesi için küresel işbirlikleri büyük önem taşıyor. Bu vizyonla kurduğumuz Nükleer Sanayi Kümelenmesi ASONÜKSAK, yerli firmalarımızı nükleer tedarik zincirine hazırlayarak, ülkemizin bu alandaki kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. NPPES kapsamında, ASONÜKSAK üyelerimizi nükleer enerjinin uluslararası aktörleriyle bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

NSD Başkanı Alikaan Çiftçi ise yapay zeka kullanımı arttıkça ve veri merkezleri ile dijital altyapılar büyüdükçe küresel enerji tüketiminin de arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yapay zeka sohbet robotunun yaptığı tek bir işlem geleneksel bir aramanın yaklaşık 5-10 katı kadar enerji tüketebiliyor. Amazon, Microsoft, Google gibi teknoloji devleri, geçtiğimiz aylarda nükleer enerji yatırımlarını açıkladılar. Teknoloji odaklı yeni sanayi atılımı, nükleer enerji gibi çevreci yatırımları bir seçenek olmaktan çıkarıyor ve bir zorunluluk haline getiriyor. Bu yıl NPPES'te nükleer enerjinin geleceğimizi nasıl şekillendireceğine ışık tutacağız ve bu yeni sanayi atılımında geç kalmamak için atmamız gereken stratejik adımları tartışacağız."

NPPES Fuarcılık tarafından hayata geçirilen zirvenin uluslararası resmi destekçileri arasında Kore Nükleer Derneği, Çin Nükleer Enerji Derneği, İtalyan Nükleer Derneği ve Bulgar Atom Forumu yer alıyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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